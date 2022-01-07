Hükümetten kur farkını ‘tahville ödeme’ planında geri adım

Hükümet, Hazine'nin kur farkı ödemelerini tahvil ile de yapabilmesinin önünü açan düzenlemede geri adım attı. Uzmanlar, tahville ödemenin enflasyona olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Sozcu.com.tr

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Hükümet, kur korumalı TL mevduat sisteminde, bankalara yapılacak olası kur farkı ödemelerinin nakit yanı sıra tahvil ile de yapılabilmesinin önünü açan düzenlemede geri adım atıyor.

TBMM’ye sunulan mevcut kanun teklifinde yer alan düzenlemede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, nihai olarak bankalara yapılacak ödemelerde Merkez Bankası'na aktarılmak üzere özel tertip tahvil çıkarma yetkisi veriliyordu.

Teklifin ilk imza sahibi AKP Milletvekili Cemal Öztürk, dün Bloomberg'e yaptığı açıklamada, düzenlemenin bankalara yapılacak ödemenin gerekirse iç borçlanma senediyle de yapılabilmesine olanak tanıdığını belirtmiş ve “Hazine'de her zaman nakit olmayabilir, yeterli nakit yoksa iç borçlanma senediyle aktarabilir, banka da bunu iskonto ederek o kadar nakit üretebilir” demişti.

‘BANKALAR KARŞI ÇIKMIŞ OLABİLİR’

Bloomberg’den Fırat Kozok’un bugünkü haberinde, geri adımın nedeninin, bankaların düzenlemeye karşı çıkması olabileceğine işaret edildi.

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tasarı görüşülürken söz konusu maddenin çıkarılacağını söyleyen AKP Milletvekili Öztürk, değişikliğin nedeninin “bankalar yapılacak ödeme biçimine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmak” olduğunu söyledi.

Uzmanlar, söz konusu düzenleme ile Hazine’nin tahville ödeme yapmasının, zaten yüksek olan enflasyona olumsuz etkilerine dikkat çekmişti.

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