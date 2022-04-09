İBB’den bakanlığa: Marmaray’da yüzde 40 indirime biz hazırız, siz hazır mısınız?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na seslenerek, "İlk UKOME’de, Marmaray’da %40 indirime İBB hazır. Siz de hazır mısınız?" diye sordu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ulaşım zamları üzerine yapılan tartışmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Marmaray’ın açıklamasında, “Marmaray, İBB'nin elektronik bilet sistemine tabidir. İBB'nin talebi ile UKOME'nin karar verdiği bile tarifesini uygular” ifadelerine yer verildi.

İBB’DEN YANIT VERİLDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bakanlığa yanıtı şöyle oldu:

* UKOME'de hükümetin 15, İBB'nin 11 oyu var. Marmaray'a özel %40 indirim ilk UKOME'de oy birliği ile geçebilir.

* 48 saatte BELBİM elektronik sistemi hazır hale getirecek.

* İlk UKOME'de, Marmaray'da %40 indirime İBB hazır. Siz de hazır mısınız?

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