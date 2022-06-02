İhracatçılardan ortak aday

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yeni başkanı ve yönetim kurulu, 13 Haziran’da yapılacak genel kurulda seçilecek. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Gültepe, adaylık kararını farklı sektörleri temsil eden 30'a yakın birlik ve sektör kurulu başkanının katıldığı bir toplantıyla duyurdu. 450'ye yakın delegenin oy kullanacağı TİM seçimlerinde Gültepe'nin çoğunluk desteğini şimdiden sağladığı görüldü. TİM başkanlığı için ilk aday Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç olmuştu. Ancak Güleç, Gültepe'ye destek vererek adaylıktan çekildi.

MERKEZ BANKASI MASADA

Mevcut sorunları çözmek için ortak akılla hareket edeceklerini söyleyen Gültepe, istişareyi önde tutup iletişim kanallarını açık tutarak hareket edeceklerini belirtti. İhracatçının yaşadığı sorunları İHKİB başkanı olarak çekinmeden dile getirdiğini hatırlatan Gültepe, TİM başkanı seçilmesi halinde de bunu sürdüreceğini kaydetti. Gültepe bu noktada, Merkez Bankası'na ihracat gelirinin yüzde 40'ının satılma zorunluluğu gibi konuları da gündeme getireceklerini aktardı.