Savaşla birlikte satışlar çakıldı, tarihi açık geldi

Savaşla birlikte Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı yüzde 40, Ukrayna'ya ihracatı yüzde 80 düştü. Enerji faturasıyla birlikte Rusya'dan ithalat ise tarihi seviyelere yükseldi.

Emre DEVECİ

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Mart ayı dış ticaret verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Ukrayna’daki savaşın Türkiye’nin ihracatına olumsuz etkisi de görülmüş oldu.

Şubatta 655,5 milyon dolar olan Türkiye’nin bu iki ülkeye toplam ihracatı, martta aylık bazda yüzde 55,3 düşüşle 293,1 milyon dolara geriledi.

RUSYA’YA İHRACAT YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,9, bir önceki aya göre ise yüzde 42,1 düşüşle 252,4 milyon dolara geriledi.

Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, Mart 2021’de 419,8 milyon dolar, Şubat 2022’de 435,7 milyon dolardı.

Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, 2022’nin ilk üç ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4 düşüşle 1 milyar 70 milyon dolar oldu.

UKRAYNA’YA İHRACATTA DÜŞÜŞ DAHA BÜYÜK

Martta Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı ise yıllık yüzde 79,9’luk, aylıkta yüzde 81’lik

düşüşle 41,7 milyon dolara geriledi.

Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı, Mart 2021’de 207,5 milyon dolar, Şubat 2022’de 219,8 milyon dolardı.

Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı, 2022’nin ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 düşüşle 442,8 milyon dolara geriledi.

RUSYA İTHALATTA BİRİNCİ

Martta Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı sert düştü ancak savaşın enerji fiyatlarını uçurmasıyla birlikte Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı hızlı arttı.

Mart 2021’de 2 milyar 537 milyon dolar, Şubat 2022’de 3 milyar 858 milyon dolar olan Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı, Mart 2022’de 4 milyar 112 milyon dolara yükseldi.

Rusya hem mart ayında hem de 2022’nin ilk üç ayında Türkiye’nin ithalatında ilk sırada yer aldı. Ocak-mart döneminde Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı yüzde 108 artışla 12 milyar 608 milyon dolara yükseldi.

Türkiye’nin Rusya ile dış ticaretinde verdiği açık, martta 3 milyar 860 milyon dolar, ocak-mart döneminde 11 milyar 538 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin marttaki 8,2 milyar dolarlık dış ticaret açığının neredeyse yarısı Rusya’ya karşı verildi.

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