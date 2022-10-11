İnatlaşma Türkiye’yi yokluğa götürüyor

Süt ineklerinin kesime gönderilmesi üretimi darboğaza soktu. AKP’li eski vekil süt politikasına sert eleştirdi.

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Eski AKP Karaman Milletvekili Recep Konuk, iktidarın süt fiyatıyla ilgili politikasını sert sözlerle eleştirdi. Konya'da 2 bin üreticinin ahırlarını tasfiye ettiğini belirten Konuk, “Raf fiyatları artmasın diye işin matematiği ile inatlaşmanın sonucu ülkemizi süt ve süt ürünlerinde yokluğa sürüklüyor. Artık akıl devreye girsin, sütümüz kesilmesin” dedi.

Eski AKP Karaman Milletvekili ve eski PANKOBİRLİK Başkanı Recep Konuk, sosyal medya paylaşımında süt üretiminin yüzde 20-25 oranında azaldığını belirterek, “Tedbir yapmak içi artık derin analizler yapmak, düşünmek de gerekmiyor. Bakmak ve görmek yeter” dedi.

ÇÖZÜM YOLU BELLİ

Konuk, “Raf fiyatlarını arttırmadan çözümün yolu belli, gerçekçi bir çiğ süt primi. Yem ve yem girdilerinin maliyetini düşürmek. Elde kalan süt ineklerimizi bari kurtarmak için artık akıl devreye girsin, sütümüz kesilmesin” ifadesini kullandı.

Süt toplayıcıları birbirlerinin tankerlerinin yolunu kesiyor

Recep Konuk, “TZOB Başkanı Bayraktar'a göre 1 milyon; TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu'na göre, 1.7 milyon süt ineği kesilmiş. Konya'da 2 bin üreticinin ahırını tasfiye ettiği ifade ediliyor. Süt üretimimizin yüzde 20-25 azaldığı tahmin ediliyor. Süt azaldığı için süt toplayıcıları birbirinin tankerlerinin yolunu kesmeye başladı” bilgisi verdi. “Ulusal Süt Konseyi'nin 7.5 TL'lik fiyatı kağıt üzerinde kaldı. Sütümüz azalırsa peynirimiz yoğurdumuz tereyağımız da azalır” diyen Konuk, tedbir geciktikçe tekrar eski üretim seviyesine ulaşmanın maliyetinin arttığını vurguladı.