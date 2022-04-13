İngiltere’de enflasyon 30 yılın zirvesine yükseldi

Martta gelişmiş ülkelerde enflasyon şokları yaşandı. İngiltere'de yıllık tüketici enflasyonu martta yüzde 7 ile 30 yılın zirvesini gördü. Oranın önümüzdeki aylarda yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna'daki savaşla birlikte artan enerji ve gıda fiyatları, küresel enflasyonu artırıyor.

Mart 2021'de yüzde 0,7 olan İngiltere'de yıllık tüketici enflasyonu, Mart 2022'de yüzde 7'ye yükseldi ve Mart 1992 sonrasındaki 30 yılın zirvesini yeniledi. Şubatta İngiltere'de enflasyon oranı yüzde 6,2 idi.

Mart 1992'de İngiltere'de enflasyon yüzde 7,1'i görmüştü.

Reuters anketinde ekonomistlerin ortalama beklentisi, martta enflasyonun yüzde 6,7'ye yükselmesi yönündeydi ancak beklentiler aşıldı.

Mart 2021'de yüzde 0,9 olan çekirdek enflasyon (enerji, gıda, tütün ve alkol ürünleri hariç enflasyon), Mart 2022'de yüzde 5,7'ye yükseldi.



MERKEZ BANKASI ÜZERİNDE BASKI ARTACAK

Enflasyonun hızlanması, son üç toplantıda toplamda 65 baz puanlık faiz artışına giden ve politika faizini yüzde 0,75'e yükselten İngiltere Merkez Bankası (BoE) üzerindeki faiz baskısını artırdı.

BoE'nin resmi enflasyon hedefi yüzde 2 ancak mevcut enflasyon bu hedefin üç katını aşmış durumda. Banka, nisanda enflasyonun yüzde 8'e yükselmesini, sonbaharda daha da artmasını beklediğini açıklamıştı.

ABD VE AB’DE DE ENFLASYON SORUNU BÜYÜYOR

ABD'de de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik hedefine karşın enflasyon martta yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesini yenilemişti. Mayıs 2020’de ABD’de enflasyon yüzde 0,1’e kadar gerilemişti.

Yüksek enflasyon nedeniyle Fed’in yüzde 0,5 seviyesindeki faizi hızla yükseltmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkeyi içeren Euro Bölgesi enflasyonu da martta yüzde 7,5 ile rekor kırmıştı. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'da da enflasyon yüzde 7,3 ile 40 yılın zirvesini görmüştü.

Euro bölgesindeki yüksek enflasyon nedeniyle Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerinde de sıkılaşma baskısı giderek artıyor.

Yüksek enflasyon, dünyanın önde gelen rezerv paraları dolar, euro ve sterlin üzerindeki faiz baskısını da artırıyor.

İlginizi Çekebilir ABD'de enflasyon beklentileri aştı

İlginizi Çekebilir Petrolde Putin ve Çin etkisi

İlginizi Çekebilir İndirim kuponlu ekmek dönemi