İngiltere’de enflasyon nedeniyle başlayan eylemler genel greve dönüşebilir

İngiltere'de demir yolu işçilerinin ülke çapında başlattığı grevin diğer sektörlere de yayılabileceği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Demir yolu işçilerinin başlattığı greve posta çalışanlarının da katılabileceğini belirten İngiliz Telegraph gazetesi ülkede 96 yıl sonra ilk kez bir genel grev olasılığının gündeme geldiğini duyurdu.

Halihazırda grevde olan demir yolları işçilerinin sendikası olan RMT’nin başkanı Mick Lynch, yaşam maliyeti krizi nedeniyle genel grev çağrısında bulundu. 50 bin üyeli sendikanın başkanı, demir yolu işçilerinin “ücretlerinin çalındığını” ve enflasyonun kırk yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı için talep edilen ücretin sunulamadığını belirtti.

Lynch, “Bu ülkedeki çalışan insanlar, tehdit altında iyi koşullara sahip olmanın yanı sıra düşük ücret ve güvencesiz çalışmadan bıktı. Bir sonraki faturalarının nereden ödeneceğini bilmedikleri bir hayat yaşıyorlar” dedi.

Lynch’in öncülük ettiği sendika üyeleri dün İngiltere, İskoçya ve Galler’de son 30 yılın en büyük grevine çıktı. Cumartesi gününe kadar sürecek greve 40 binden fazla işçi katılıyor. Ayrıca Başkent Londra’da metro çalışanları da dün greve gitti.

Sendika, yüzde 7 oranında ücret artışı, işten çıkarmaların önlenmesini, çalışma ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Ayrıca bakım ve onarımda görevli 2500 kişinin işten çıkarılmasının aynı zamanda halkın güvenliğini de riske atacağını belirtiyor.

GENEL GREV OLASILIĞI GÜNDEMDE

İngiltere’de enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyelerine yükselmesi ile birlikte alım gücünün baskılanması nedeniyle işçilerin grevlerinin yaygınlaşabileceği belirtiliyor. Ancak grevlerin yaygınlaşması bir genel grev için yeterli değil. Ülkede bir genel grev olabilmesi için grevlerin birbirleri ile koordineli şekilde yürütülmesi gerekiyor.

Buna rağmen İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise Mick Lynch’in genel grev çağrısı karşılık bulabilir. Son olarak 115 binden fazla Royal Mail posta işçisinin greve gidebileceğinin duyurulması ile birlikte ülkedeki önemli sendikalardan birinin lideri olan Brendan Kelly, “İngiltere’deki her kasaba ve şehirde” “koordineli” bir genel grev çağrısına katıldığını belirtti.

İngiltere Haberleşme İşçileri Sendikası, Royal Mail posta şirketinde greve gitmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki haftalarda 115 binden fazla posta çalışanı, greve gidip gitmeme konusunda oylama yapacak. Yüksek enflasyon ve ücret artışlarının yaşam maliyetlerini karşılayamaması nedeniyle grevlerin kritik sektörlerde de yaygınlaşabileceği belirtiliyor.

96 YIL SONRA İLK OLABİLİR

Galler Sendikalar Kongresi Başkanı Brendan Kelly, eylemlerin diğer sektörlere de yayılması gerektiği görüşünde. Kelly konu ile ilgili açıklamasında, “Benim için bir genel grev, sendikaların eylemi senkronize etmesi ve ‘Bunu şartları kabul etmeye hazır değiliz’ demesidir” ifadelerini kullandı.

Sendika başkanı bu sözlerle Birleşik Krallık’ta 96 yıldır ilk kez olacak bir genel grev olasılığını gündeme getirmiş oldu. Mayıs 1926’da İngiliz işçiler dokuz gün boyunca yürümüş, 1,2 milyon işçinin ücret kesintilerini ve kötüleşen koşulları önlemek için bakanları harekete geçmeye çağırmıştı.

ENFLASYON REKOR KIRIYOR

Son olarak İngiltere’de tüketici enflasyonu (TÜFE) mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oldu. Önceki ay bu seviye yüzde 9,0 olarak kaydedilmişti. Nisan ayında yüzde 2,5 kaydedilen aylık TÜFE artışı mayısta yüzde 0,7 oldu.

Bu verilerle birlikte yıllık bazda son 40 yılın en yüksek enflasyonu kaydedilmiş oldu. Enflasyondaki artış büyük ölçüde gıda ve alkolsüz içecekler, ulaşım, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki fiyat artışlarından kaynaklandı.

İşçilere yapılan ücret artışları ise rekor kıran enflasyonun oldukça gerisinde kaldı. Ülkede alım gücünün düşmesinden şikayet eden işçiler çeşitli sektörlerde eylemlere başlamıştı.

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