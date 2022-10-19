İngiltere’de enflasyon yeniden çift haneye çıktı
İngiltere'de tüketici enflasyonu yüzde 10,1 ile yeniden 40 yılın zirvesine yükseldi.
İngiltere’de tüketici enflasyonu eylülde yüzde 10,1 ile çift haneye çıktı. Beklenti eylülde enflasyonun yüzde 10’a yükseleceği yönündeydi.
İngiltere’de enflasyon ağustosta yüzde 9,9, temmuzda yüzde 10,1 olarak açıklanmıştı.
Ülkede ayrıca, ağustosta yüzde 16,4 olan üretici enflasyonu eylülde yüzde 15,9’a geriledi. Beklenti üretici enflasyonunun yüzde 15,7’ye gerileyeceği yönündeydi.
MERKEZ BANKASINDAN ENFLASYONA KARŞI ADIMLAR
İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonu frenlemek için geçen ay 50 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 2,25 ile 14 yılın zirvesine yükseltmişti.
Banka ayrıca, geçen 10 yılda parasal genişleme kapsamında aldığı tahvilleri 1 Kasım’dan itibaren satmaya başlayacak. Aylık satış miktarı 80 milyar sterlin olacak.
Elinde 883 milyar sterlinlik devlet tahvili bulunan banka, son haftalarda İngiltere tahvil piyasalarında görülen kargaşada fiyatları keskin şekilde oynayan uzun vadeli hazine tahvillerinde satış gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.