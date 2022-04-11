İnşaat maliyeti artışında rekor serisi sürüyor

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2022 Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı. Endeks, yılın ilk ayında da yıllık bazda yüzde 79,91 yükselerek rekor kırmıştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Şubat’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı.

Endeks, yılın ilk ayında da aylık bazda yüzde 15,24, yıllık bazda ise yüzde 79,91 yükselmişti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 arttı.

MALZEME ENDEKSİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 110’U AŞTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,42 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,74, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 122,66, işçilik endeksi yüzde 41,71 arttı.

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