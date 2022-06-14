İş dünyası da kiralara sınır istiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) işyeri kiralarının artışına üst sınır getirilmesini talep etti. TESK ve BMD de konuttakine benzer bir şekilde işyeri kiralarındaki artışa sınır getirilmesini talep etmişti.

Sozcu.com.tr

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Perakendecilerden ve esnaf konfederasyonundan sonra işyeri kiralarına bir üst sınır talebi de Ankara Ticaret Odası’ndan (ATO) geldi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, işyerleri için kira artışı üst sınırı getirilmesini istediklerini söyledi.

Türkiye'nin kur-faiz-enflasyon sınanmasından geçtiğine dikkat çeken Baran, bu dönemde enflasyon artışının önüne geçilmesi için atılan tüm adımların önem taşıdığına dikkat çekti.

İşletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birisini kiraların oluşturduğuna vurgu yapan Baran, “Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. İşyeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konması talebi enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir” dedi.

‘DAYANIŞMA’ VURGUSU

Baran, mülk sahibi olanlar için kira artışlarının sınırlandırılmasının ayrı sıkıntıları olabileceğine de işaret ederek şunları söyledi:

“Buradan çıkacak sonuçların tüm ülkeyi etkileyeceği dikkate alındığında bu fedakârlığın önemli bir gerekçesi olduğu kabul edilebilir.

Dünya ve ülke ekonomisinin çeşitli zorluklarla test edildiği bu dönemde, Anadolu merkezli Ahilik kültürünün yaşama yansıttığı incelikleri koruyup, sürdürmeli, mülk sahiplerimizle, kiracılarımızla, çalışanlarımızla birlikte bu süreci dayanışmayla atlatmalıyız.”

Öte yandan, benzer bir talep geçen hafta Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Markalar Derneği’nden de (BMD) gelmişti.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Konuttaki kiracılar gibi esnafımız da nefes almalı” sözleriyle konutlarda yapılan yüzde 25'lik zam sınırlamasının esnaf için de yapılması gerektiğini belirtirken; BMD Başkanı Sinan Öncel de, konuttakine benzer bir şekilde işyeri kiralarındaki artışa da sınır getirilmesini talep etmişti.

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