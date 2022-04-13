İşbaşı eğitim programı nedir, başvuru şartları neler?

Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbaşı eğitim programı kapsamında 3 veya 6 ay prim desteğinin bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. İşbaşı eğitim programı mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırmak için İŞKUR tarafından uygulanıyor.

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Son dönemde de artmaya devam eden işsizlik sorununun önüne geçebilmek için adımlar atmaya hazırlanan AKP hükümeti, işbaşı eğitim programını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından uygulama hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.

“ÜCRETLERİ BAKANLIK KARŞILAYACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

* İş gücü istatistikleri şubat ayında da 30 milyonun üzerinde seyreden istihdamın artmaya, işsizliğin azalmaya devam ettiğine işaret etmektedir. İstihdamı sürekli artırmamızın kıymetini de ancak yıllarca çalışacak iş bulamadığı için çoluğunun çocuğunun karşısında boynu bükük kalanlar bilir.

* İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. Böylece bu kapsamda işe giren her bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyoruz.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA YARARLANMA ŞARTLARI

* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

* 15 yaşını tamamlamış olmak

* İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

* Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

* Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

* İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

* Emekli olmamak

* Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir. Ayrıca, işsizlik ödeneği alanlar da program katılımcısı olabilmektedir.

En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, Kuruma kayıtlı olan ve mevzuatta yer alan diğer şartları sağlayan ve belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan işverenler, sigortalı sayılarının %30'una kadar katılımcı talep edebilmektedir.

İşbaşı eğitim programı kapsamında işverenlerin en az %50 istihdam yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda işverenlerin, programa katılanların en az %50'sini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekmektedir.