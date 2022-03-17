İsmi şehir olunca kazık ikiye katlandı

Kamu Özel İşbirliği vatandaşın sırtına ağır yük oldu. Sağlık Bakanlığı biri ‘devlet’ diğeri ‘şehir’ adı altında iki hastane yaptı. Şehir ismi verilen hastanenin yatak başı maliyeti 500 bin lira birden arttı.

Erdoğan SÜZER

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Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan şehir hastanelerinin aşırı pahalıya mal olduğunu fark edip kamu kaynaklarıyla hastane yaptırmaya karar veren hükümet ‘şehir' isminde ısrar edince vatandaşa yine yüksek fatura çıktı.

ORTALAMA FARK 482 BİN TL

Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı yatırım programı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Sağlık Bakanlığı her ikisini de bütçeden karşıladığı hastanelerden isminin önünde ‘devlet' yazan 6 hastaneyi ortalama 1 milyon 376 bin lira yatak başı maliyetle yaptırırken, isminde ‘şehir' ifadesi olan 11 hastanenin yatak başı maliyeti 1 milyon 862 bin liraya fırladı. İkisi de aynı bütçeden karşılandığı halde isminde şehir yazan kamu hastaneleri devlet hastanelerinden yatak başına ortalama 486 bin lira daha pahalıya mal oldu. KÖİ modeliyle müteahhitlere yaptırılıp işlettirilen pahalı şehir hastanelerinde yatak başı maliyet ise ortalama 5.5 milyon liraya çıkıyor.

NEDEN 1.2 MİLYON TL FARK

Yatırım programındaki veriler üzerinden hesaplamayı yapan CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, aradaki farkın nereden kaynaklandığının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna açıklanması için TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergesinde her ikisi de 800'er yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi ile ismine ‘şehir' eklenen Rize Şehir Hastanesi'ni örnek karşılaştırma olarak veren Şahin, “İkisi de genel bütçeden yapıldığı halde şehir hastanesinin devlet hastanesinden yatak başına 1 milyon 225 bin lira daha fazla maliyetli olmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

İşin sırrı özel davette

Fikret Şahin, hastaneler arasındaki büyük maliyet farkının ihale yönteminden kaynaklandığını söyledi. Maliyeti çok daha düşük olan devlet hastanelerinin herkesin katılabildiği ve rekabetin oluştuğu ‘açık ihale' yöntemiyle yaptırıldığına işaret eden Şahin, isminde şehir geçen hastanelerin ise sadece belirli müteahhitlerin özel davetle katılabildiği 21/b ihale usulüyle yapıldığını belirtti.

Hastaneler bir türlü bitmiyor

Devlet hastanelerinin teslimi de uzadıkça uzadı, 2019 yılında bitirileceği söylenen hastaneler için şimdi de 2024 yılı hedef olarak belirlendi. Özel davetle ihale edilen Samsun, Aydın, Trabzon, Şanlıurfa, Antalya, Denizli, Ordu, Sakarya, Diyarbakır, Sancaktepe (İstanbul) ve Rize şehir hastanelerinin ise 2025 yılında bitirilmesi öngörülüyor.