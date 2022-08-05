İstanbul, Ankara ve İzmir’de halk ekmeğe zam geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Ağustos itibarıyla halk ekmeğe zam yapılacağını duyurdu. Yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Ağustos’ta halk ekmeğe zam yapılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Halk Ekmek’in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 3 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca, yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı belirtildi.

‘UN YÜZDE 80, MAYA YÜZDE 81 ARTTI’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlanmaktadır. Bu bakımdan, maliyetlerin sürekli ve soluksuz olarak artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmamış, un stoku bitene dek zararına satışlar sürdürülmüştür.

Önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğalgazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artışı yaşanmıştır. Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kılmıştır.”

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