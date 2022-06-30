İstanbul Havalimanı’nda ertelenen kira ve eksik iş zararı 3,5 milyar Euro

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın 1,2 milyar Euro kirasının ertelenmesine tepki gösteren CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu para, asgari ücret alan 5 milyon 620 bin 107 kişinin maaşı demek” dedi. Başarır, toplam zararın 3,5 milyar Euro olduğunu da söyledi.

Veli TOPRAK

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İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA'nın 1,2 milyar Euro’luk kirasının 2043 yılına kadar ertelenmesine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Herkesi doyurmak zorunda olan devlet beş şirketi doyuramıyor” dedi.

Ertelenen kira gelirinin ek bütçenin yüzde 2.7'sine denk geldiğini hatırlatan Başarır, “Bu para, asgari ücret alan 5 milyon 620 bin 107 kişinin maaşı demek. Bu para ile 28 milyon 100 bin 535 üniversite öğrencisine burs verilir” dedi.

Başarır, Meclis'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

CENGİZ-KALYON YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR: “İGA'nın devlete ödemesi gereken 2018-2019-2020 kira bedeli olan toplam 1 milyar 200 milyon Euro 2043'e kadar ertelenmişti. Bunun sebebini sormuştuk ama bir cevap gelmedi. Bu ihale bir şartnameyle verildi ve bir sözleşme var ortada. Devletin ve şirketin sözleşme gereği karşılıklı edimleri ve yükümlülükleri vardır. Bu şirket yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi şu anda kira da ödemiyor.

28 MİLYON 100 BİN ÖĞRENCİYE BURS VERİLİRDİ: Kod ve koordinasyonlarda yapılan değişikliklerden dolayı İGA şirketi yani Kalyon ve Cengiz İnşaat lehine 1 milyar 364 milyon Euro'luk bir fark oluşmuş. Bunu neye göre söylüyorum? 2015 DHMİ Yönetim Kurulu Kararı'nda 1. etap yatırım bedeli 7 milyar 354 milyon Euro iken revize master planı ile bu yatırım bedeli 5 milyar 990 milyon Euro'ya düşmüştür. DHMİ'nin 1 milyar 364 milyon Euro'yu şirketten ek kira olarak ya da ilave yatırım olarak alması gerekmekte ancak bugüne kadar ek kira alınmadığı gibi kiralar ertelendi. Bu para, asgari ücret alan 5 milyon 620 bin 107 kişinin maaşı demek. Bu para ile 28 milyon 100 bin 535 üniversite öğrencisine burs verilir. Bu para, getirdiğiniz ek bütçenin yüzde 2,7'si demektir.

BAKANLIK USULSÜZLÜĞÜ ONAYLADI: İGA malzeme, proje ve yapım şartlarına uygun şekilde bu pisti yapmıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu usulsüzlüğü onaylıyor. İGA'nın resmi internet sayfasında 3. pistin uzunluğu 3750 metre olması gerekirken bakanlığın onayladığı belgede 3060 metre olmasında bir sakınca görülmemiş. Yani yüzde 20'sini eksik yapmışlar. Peki bu eksiklik tahsil edilmiş mi? Hayır.

FUNDA OCAK, BİNALİ YILDIRIM'IN YAKINI: Dönemin DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Binalı Yıldırım'ın çok yakını, Yıldırım'ın her yerde övdüğü, seçimlerde Yıldırım'ı Habertürk'e bağlanarak öven bu kadınla ilgili bazı taşınmazları sormak istiyorum. Tepeprime, Next Level, İstanbul Levent Loft, Ulus Savoy'da Ocak’ın kendisinin ve yakınlarının daireleri var mı yok mu? Funda Ocak'ın İstanbul Tepebaşı'nda Butik Oteli var mı yok mu? Dönemin bürokratlarının ve yakınlarının İngiltere'de daire alıp almadığı doğru mu? Ertelenen kira, yapılan eksik işleri topladığımız zaman DHMİ'nin yani halkın 3,5 milyar Euro zararından bahsediyoruz.

JELİBON ARAMANIZA GEREK YOK, BU PARAYI ALIN: Biz 3.5 milyar Euro'yu bulduk. Çok da kazmanıza gerek yok. Midelerine indiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı utanma duygun varsa sen bu havaalanın teslimine onay vermezdin. Ama sen bu yolsuzlukların yapıldığı piste olur verdin. Sen 1 milyar 364 milyon Euro'luk yatırımı almadın ve utanmadan sıkılmadan 1 milyar 200 milyon Euro'luk kirayı da erteledin. Jelibon aramanıza gerek yok paramızı bu adamlardan alın.

DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATIN: Namuslu bir savcı çıksın bir iddianame hazırlasın ve biz bu paraları alalım. Elimizdeki bu belgelerle net bir şekilde soygun düzenini ortaya koyduk. Herkesi doyurmak zorunda olan devlet beş şirketi doyuramıyor. Ben buradan savcılara sesleniyorum. Bir parça yüreğiniz varsa, bir parça vatan sevginiz varsa, bir parça yetimi, işçiyi, emekliyi düşünüyorsanız Funda Ocak hakkında, Binali Yıldırım hakkında ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı hakkında derhal soruşturma başlatın.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM: Funda Ocak hakkında, bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bu ülkenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bu ülkenin parasını bu beş şirkete bulaştırma bakanı haline gelmiştir. Bu bakan artık bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Ben kendisinden utanç duyuyorum. Atatürk Havaalanı'nı kapattınız, üstüne buradan kira alamıyoruz ve iş eksik yapılıyor. Bakan hakkında ve Funda Ocak hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bakalım savcılar ne yapacaklar.”

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