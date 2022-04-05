İstanbul’da suya yapılan zam oranı belli oldu

İstanbul’da suya İSKİ’nin ikinci kez olağanüstü toplanan genel kurulunda zam yapıldı. Karar İBB Meclisi’nde oy birliği ile alındı. İstanbullunun en çok kullandığı 0-15 metreküp birinci kademe konutlarda birim fiyat 8.33, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut birim fiyatı 12.51, iş yeri birim fiyatı 22.40 TL oldu. Ücretsiz “İnsani Su Kullanım Hakkı” ile birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7.22 TL olarak yansıyacak.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin iki yıllık pandemi arasının ardından Saraçhane'deki başkanlık binasında toplanan oturumunda, İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

En son geçtiğimiz aralık ayında suya yüzde 17.80 oranında yapılan zammın ardından artan maliyetler nedeniyle 16 Şubat 2022 tarihinde ilk olağanüstü genel kurul toplanmış ancak AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile zam teklifi reddedilmişti.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan işletme giderlerini karşılayabilmek için İSKİ, ikinci kez toplanan olağanüstü genel kurula yeni zam talebini sundu. Kademelere ve kullanım türlerine göre yüzde 68.34 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda zam istendi.

KONUT VE İŞ YERİ TARİFESİ

Teklifte İstanbullunun yüzde 86'sının kullandığı kademe olan 0-15 metreküplük kullanıma yüzde 68.34 zam istendi ve şu an 5.56 TL olan birim fiyat 10.8 TL olarak önerildi.

Ancak her ay tüketilen 2.5 metreküplük suyun 0.5 metreküplük kısmının ‘İnsani Su Hakkı’ kapsamında ücretsiz olması nedeniyle bu kademedeki birim fiyat faturaya 9.36 TL olarak yansıyacak.

16 metreküp üzeri kullanım kademesi için birim fiyat 15.10 TL olarak önerildi. En yüksek artış oranı iş yerleri için istendi ve 27.4 TL birim fiyat talep edildi.

“TÜFE'YE GÖRE AYARLAMA YAPILSIN”

Teklifte, bundan sonra her ay su satış tarifesine TÜİK tarafından açıklanan aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranındaki artışın birim fiyatlara yansıtılması istendi.

AKP GRUBU TEKLİFİN REVİZE EDİLMESİNİ İSTEDİ

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan oturumda oylama öncesinde İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu meclise teklifi sundu.

Söz alan AKP'li Meclis Üyesi Selim Bilmen teklifte yüzde 94 artış istendiğini savunarak personel, kimyasal, amortisman, enerji gideri hesaplarının da yanlış yapıldığını öne sürdü.

Bilmen “Bu maliyet tablosu gerçeği yansıtmıyor, şişirme. 2022 bütçesi 10.3 milyar olarak onaylandı ve bizim hesaplarımıza göre yüzde 30'luk artışla şu an bütçenin 12 milyar 600 milyona çıkmasının yeterli olacağını düşünüyoruz. Biz bu çerçevede teklifin revize edilerek meclise yeni bir teklif getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Müzakere için oturuma ara verildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

2.5 saatlik aranın ardından oturum tekrar toplandı. İSKİ'nin yeni teklifini CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı sundu. Balyalı “0-15 metreküp birinci kademe konut 8.33, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut 12.51, iş yeri 22.40 TL olarak öneriyoruz” dedi. TÜFE oranının her ay otomatik olarak faturaya yansıtılması teklifini de tekrar sundu.

AKP grubu, birim fiyatlarına kabul etti ancak TÜFE oranın suya her ay otomatik olarak yansıtılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine teklif, TÜFE önerisi çıkarılarak oya sunuldu ve yeni tarife oy birliği ile kabul edildi.

Bu durumda suya yüzde 29 zam yapıldı. İnsani Su Kullanım hakkı ile birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7.22 TL olarak yansıyacak.

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