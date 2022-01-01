İstanbul’un aralık ayı enflasyonu yüzde 34’ü aştı

İstanbul'un aralık ayı enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 9,65, yıllık yüzde 34,18 arttı.

Sozcu.com.tr

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2021 Aralık ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,65, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 11,96 oranında arttı.

2021 Aralık ayında İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı ‘Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yıllık artış yüzde 34,18, ‘Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise yıllık artış yüzde 47,10 olarak gerçekleşti.

ARALIK ENFLASYONU BAŞ DÖNDÜRDÜ

Perakende fiyatlar incelendiğinde, Aralık 2021'de ev eşyası harcamalarında yüzde 20,11, gıda harcamalarında yüzde 14,35, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 6,29, konut harcamalarında yüzde 5,00, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,02, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1,01, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,64 ve Giyim Harcamalarında yüzde 0,61 artış görüldü.

TOPTAN FİYATLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Aralık 2021'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 22,89, kimyevi maddeler grubunda yüzde 18,49, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 18,30, gıda maddeleri grubunda yüzde 13,06, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 6,83, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,29, mensucat grubunda yüzde 4,01, artış görüldü.

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