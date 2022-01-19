İşte altın ve gümüş fiyatlarında yönü belirleyecek iki faktör

Gümüş fiyatları dün yüzde 2,5'lik yükselişle dikkat çekerken, altın fiyatları da bugün hafif yükseldi. Stratejist Özgür Hatipoğlu, gümüş ve altın için belirleyici olacak iki konuyu sozcu.com.tr'ye anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Küresel piyasalarda gözler enflasyon ve faizle birlikte giderek artan Ukrayna gerilimine çevrildi. Altın ve gümüş başta olmak üzere kıymetli metal fiyatlarında bu başlıklardaki gelişmeler öne çıkıyor.

Dün yüzde 2,51 oranında artıla 23,48 dolara kadar yükselen gümüşün ons fiyatı, bugün 23,76 doları gördü. Bu yükselişte, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksinin ocakta eksi 0,7 değerine gerileyerek beklenmedik düşüş kaydetmesinin etkili olduğuna işaret edildi.

Dünkü yükseliş, 16 Aralık 2021’den bu yana kaydedilen en sert yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Gümüş fiyatı, 6 Ocak 2022’de 22,17 dolara kadar gerilemiş, geçen sene ise 30 doları görmüştü.

Altının ons fiyatı ise bugün yüzde 0,2’lik artışla 1817,21 dolara yükseldi.

Gram altın da bugün 794,5 TL’ye yükseldi.

FED’DEN 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ GELİR Mİ?

Strajist özgür Hatipoğlu, altın ve gümüş fiyatları için ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ile Ukrayna’daki gelişmelerin etkili olacağına işaret etti.

Aralıkta yüzde 7’ye ulaşan enflasyon nedeniyle piyasada Fed’in martta 50 baz puanlık faiz artışına gitmesinin fiyatlanmaya başladığını, bunun tahvil faizlerinde görülmekte olduğunu belirten Hatipoğlu, “Ben Fed’in 50 baz puanlık artışa gitmesini çok beklemiyorum. Bu spekülasyonun temel kaynağı kişiler ve bu spekülasyon veri seti tarafından desteklenmiyor. Enflasyon muhtemelen hız kesecek. Fed’in gaza çok fazla basmasını gerektirecek bir durum yok” dedi.

FAİZ ARTIŞI 25 BAZ PUAN OLURSA…

Fed’in 50 değil 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi durumunda tahvil faizlerinde düşüş, gümüş ve altın dahil kıymetli metallerde ise hızlı yükseliş yaşanabileceğini vurgulayan Hatipoğlu, “Faizin 50 yerine 25 baz puan artırılması, reel getirinin aşağıda kalmasına neden olur ve bu da altın ve gümüşü zıplatır. Altının ons fiyatı 1875 dolar seviyesine yükselebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen enflasyon beklentilerinin yüksek olmasının, aşağıda kalan reel getirilerle birlikte altın ve gümüşte düşüşü engellediğini belirten Hatipoğlu, “Şu an ABD'de reel getiri hâlâ eksilerde. Enflasyon fazla hızlandı. Piyasa altın ve gümüşü bırakmıyor. Çok düşmesi lazımdı ama reel getiri yükselemiyor” dedi.

UKRAYNA KRİZİ DE ETKİLEYECEK

Altın ve gümüş konusunda bir diğer önemli faktörün NATO-Rusya ilişkileri olacağını belirten Hatipoğlu, “Ukrayna’daki gerilimin bir askeri hareketlilik olmadan diplomasiyle çözüleceğini düşünüyorum. Ukrayna ile Rusya arasında çatışma olursa da bu bölgesel bir çatışma olarak fiyatlanır ancak eğer NATO ile Rusya karşı karşıya gelirse işin rengi değişir ve bu durumda altın fiyatları riskten korunma aracı olarak alıcı bulur ve değerlenir” dedi.

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası BAE ile swap anlaşmasını duyurdu

İlginizi Çekebilir Zincir marketler arasındaki yazışmalar açıklandı: Fiyatları böyle belirlemişler

İlginizi Çekebilir Bulgarlar bu kez PCR zorunluluğu öncesi Edirne'ye akın etti