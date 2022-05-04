İşte Fed’in faiz kararının şifreleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 22 yıl sonra gelen 50 baz puanlık faiz artışı kararını ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

Emre DEVECİ

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ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıklarken, gözler karar metninin ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının satır aralarına çevrildi.

ABD’de martta yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselen enflasyonu frenlemek isteyen ve martta 25 baz puanla faiz artışlarına başlayan Fed, 2000 yılı sonrasında ilk kez bugün 50 baz puan artışa imza attı. Böylece faiz aralığı yüzde 0,75-1,00 aralığına çekildi.

ALTIN, DOLAR, KRİPTO VE BORSADA İLK TEPKİLER

Powell’ın “75 baz puanlık artış masada değil” açıklaması üzerinde dolar endeksinde ve ABD Hazine tahvili faizlerinde düşüş görülürken, altında ve hisse senedi endekslerinde yükseliş görüldü.

Gün içinde 103,61 ile 20 yılın zirvesine yakın seviyelere kadar yükselen dolar endeksi, karar sonrasında 102,50’ye kadar gerilerken, karar öncesinde 14,78 olan dolar/TL’de de karar sonrasında 14,72 seviyesi görüldü.

Karar öncesinde 1870 dolar seviyelerinde olan ons altında da karar sonrası 1889 dolar seviyesi görüldü.

Kripto paralarda da Powell’ın açıklaması sonrasında yükseliş görüldü. Karar öncesinde 39 bin doların altında olan ve gün içinde 37 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin’de, karar sonrasında 40 dolar seviyesine yaklaşıldı.

ABD’de S&P 500 endeksinde de günlük yükseliş yüzde 3’ü aştı.

‘GÜVERCİN BİR AÇIKLAMAYDI’

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, Fed kararını, karar metnini ve Powell’ın açıklamarını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

“Açıklama tarafına baktığımızda önemli bir sürpriz yok; 50 baz puanlık artış var, haziran itibarıyla da bilançonun daraltılması söz konusu. Şerh koyan bir üye yok” diyen Manukyan, “Çok detay olarak baktığımızda önemli bazı noktalar var” ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

“Enflasyonun yüksek kalmasının nedeni olarak verdikleri dinamikler pandemi, yüksek enerji fiyatları ve genel anlamda fiyat baskıları. Dolayısıyla Fed burada aslında hâlâ ‘geçici' düşüncesini koruduğunu söylemiş oluyor bize. Güvercin ve büyük ölçüde beklentilere uygun bir açıklamaydı.”

’75 PUAN MASADA DEĞİL AÇIKLAMASI RAHATLATTI’

Manukyan, piyasayı şu ana kadar rahatlatmış görünen noktanın, Powell'ın 75 baz puanlık bir artışın masada olmadığını söylemesi olduğunu vurguladı ve “Birkaç ay daha 50 baz puan masada olacak ama 75 baz puan masada değil demesi aslında güvercin” dedi.

“Şu açıdan güvercin; eğer piyasayı diken üstünde tutmak isteseydi, ’75 de olabilir tabii ki’ diyebilirdi, bu seçeneği ayakta tutabilirdi ama tutmamayı tercih etti. Piyasanın şu an artı olmasının nedeni de o gibi görünüyor.” diyen Manukyan, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla önemli bir sürpriz yok diyebiliriz ama 75 baz puan vurgusunun bu şekilde yapılması, piyasaları en azından kısa vadede rahatlatan bir durum.”

‘İKİNCİ NOKTA VARLIK AZALTIMI’

Bugünkü kararlarda ikinci önemli noktanın varlık azaltımı olduğunu belirten Manukyan, “Şunu unutmamak lazım; yeni bir karar değil. 95 milyar dolar tavan olacak şekilde azaltılacak. 120 milyar dolarlık alım yapıyorlardı, şimdi 95 milyar dolarlık daraltma adımları gelecek” dedi.

Dolayısıyla varlık azaltımının temposunun varlık alımlarına oranla daha düşük olacağına işaret eden Manukyan, “Bunu da unutmamak lazım çünkü Hazine'nin borçlanması azaldıkça aslında o 95 milyar dolarlık Fed azaltmasının etkisi de daha zayıf olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Fed kararıyla birlikte varlık sınıfları üzerinde Fed baskının azaldığını söylemenin doğru olacağını ancak tek fiyatlanan Fed olmadığını belirten Manukyan, “Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne dönük alacağı karar çok kritik. Petrol fiyatlarını bir anda çok daha zıplatabilir. Öte yandan Çin'deki Covid uygulamaları çok önemli gelişmeler.” dedi.

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