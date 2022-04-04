JP Morgan CEO’su açıkladı: İşte piyasaların karşı karşıya kalacağı riskler

ABD'li banka JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon piyasaların önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalacağı risklerin faiz artışları, yüksek enflasyon sorunu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yaşanan gelişmeler olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan CEO’su Jamie Dimon dünyayı gelecek birkaç yılda etkileyecek gelişmeleri açıkladı. Dimon önümüzdeki dönemdeki riskleri, faizlerin yükselişi, yüksek enflasyon sorunu ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle yaşanan insani kriz olarak sıraladı.

Dimon, pazartesi günü hissedarlara yazdığı 44 sayfalık yıllık mektubunda, Rusya’ya getirilen yaptırımlara ilişkin uyarılarda bulundu ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını piyasanın beklediğinden daha fazla artırabileceğini söyledi.

ENFLASYON VURGUSU

Dimon, ulusal güvenliğin tehdit altına girebileceğini belirterek ticaret ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

Dimon, “Yüksek enerji fiyatları, enerji kaynaklarını güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde sağlamaya yönelik acil küresel ihtiyacın altını çizdi” diye yazdı. .

SAVAŞ BÜYÜMEYİ ETKİLEYECEK

Dimon ayrıca, savaşın büyüme tahminlerini etkilediğini belirterek, “Savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar küresel ekonomiyi yavaşlatacak” dedi.

Dimon “Ekonomistlerimiz, Rus gazına yüksek derecede bağımlılığı olan Euro bölgesinin 2022’de yüzde 2 civarında büyümesini bekliyor. Sadece 6 hafta önce bu oran yüzde 4,5’ti. ABD ekonomisinin ise büyüme tahminini yüzde yüzde 3’ten yüzde 2,5’a çektik” diye konuştu.

FED’İN FAİZ ARTIŞLARI

“Halihazırda yükselen enflasyonu harlayan bir enerji krizi ve o krizi tetikleyen jeopolitik çalkantı, merkez bankasını istikrarsız bir noktaya getirdi” diyen Dimon, Fed’in para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Dimon, faiz oranların önemli ölçüde artacağını ve mevcut sıkılaştırma döngüsünün “hiçbir şekilde geleneksel olmadığını” söylerken ABD hükümeti ve Fed’in pandemi nedeniyle finansal sisteme büyük miktarda likidite enjekte ederek doğru şeyi yaptığını ancak bu desteğin çok fazla olduğunu ve çok uzun sürdüğünü belirtti.

Dimon, “Fed faiz artışlarını doğru yaparsa büyüme yıllarca devam edebilir ve enflasyon sonunda düşmeye başlar. Her halükarda, bu süreç çok değişken piyasalara neden olacak” dedi.

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