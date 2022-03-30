Kadın istihdamı pandemi öncesi seviyenin altında

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre, 2019'da küresel çapta yüzde 45,2 olan kadın istihdamı, 2022'de yüzde 43,8 ile pandemi öncesi seviyenin altında kaldı.

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Pandeminin küresel çapta sebep olduğu işgücü değişiminin etkileri bugün de sürüyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, 2019’da küresel çapta yüzde 45,2 olan kadın istihdamı, 2022’de yüzde 43,8 ile pandemi öncesi seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.

Sağlık alanında bütünsel hizmetler sunan Wellpoint Şirketler Grubunun Satış & İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Didem Kulğı Karakaya, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin raporuna atıf yaparak, Türkiye’de pandemide 10 kadından 7’sinin ekonomik problemler yaşadığını söyledi.

ReliefWebin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından desteklenen raporu da, bu dönemde kadınların yüzde 18,8 oranla, erkeklerin ise yüzde 14,2 oranla işini kaybettiğine dikkat çekiyor.

‘HER 5 YÖNETİCİDEN SADECE BİRİ KADIN’

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayının başında yayımladığı İstatistiklerle Kadın 2021 verilerine göre de, Türkiye’de 15 yaş ve üstü olup istihdam edilenlerin içinde kadınların yüzde 26,3’lük bir orana sahip.

Didem Kulğı Karakaya, istihdam verilerini şöyle değerlendirdi:

“Bu oran, kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğunu gösteriyor. Raporda ayrıca ülkemizde yönetici pozisyonundaki kadın oranının yüzde 19,3 olduğu belirtiliyor. Hatta erkeklerin oranının yüzde 74 olduğu bir zeminde her dört çalışandan biri kadın iken, yönetici kademesinde her beş yöneticiden sadece birinin kadın olduğu biliniyor.” (DHA)



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