Kanal İstanbul’daki arsalara 15 kat imar izni çıktı

CHP’li Tekin “İstanbul’a yine ihanet” ediliyor dedi ve ekledi: “Parsellerdeki hissedarların adları gizlendi. Bazı bölgelerden arsa alan bazı kişilere projede 15 kat imar izni verildi”

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanal İstanbul Projesi'nin “Rezerv Yapı Alanı'' içinde yapılan değişiklik sonucu, bazı adalara 15 kat imar izni verildiği bildirildi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Parsellerdeki hissedarların yerleri resen değiştirildi, kişilerin adları da gizlendi. İstanbul'a yine ihanet ediliyor. Yatay mimari sözleri havada kaldı. Askıya çıkan imar planlarına göre bazı bölgelerden arsa alan kişilere, 15 kat imar izni verildi. Hatırı sayılır kişilerin ve bazı siyasilerin olduğu bu parsellerde, dikey mimariye döndüler” dedi.

Tekin sözlerine şöyle devam etti: “Askıya çıkan imar planlarına göre bazı bölgelerden arsa alan bazı ‘şanslı' kişilere 15 kat imar izni çıktı. Araziler birdenbire el değiştirdi. Herkese açık olması gereken bilgiler gizlendi. Bazı siyasilere ve şirketlere ayrıcalık mı tanınıyor? Dikey yapılaşmalarla İstanbul'un siluetini bozunlar Kanal İstanbul'u da dikey mimariye döndüler. Tartışmalı Kanal İstanbul'a ilişkin tek bir çivi bile çakılmamışken, iktidar tarafından bölgede hızla başlatılan konut projelerindeki acelenin nedeni, yeni bir su yolu yapmaktan ziyade yapı projeleri üzerinden büyük bir rant vurgunu sağlamak olduğu bir kez daha netleşti.''