Kapıdan dönen ayakkabı çadırlarda satılacak

Rusya-Ukrayna savaşı ile ödeme ve ürün nakliyesinde yaşanan sorunlar nedeniyle ihraç ürünleri kapıdan dönen ayakkabı sektörü, elinde kalan ürünleri çadırlarda eritecek.

Sayime BAŞÇI

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Rusya'ya ihracatta sıkıntılar yaşandığını ve ödemelerde aksamalar olduğunu kaydeden Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, sektör açısından elde kalan ürünlerin eritilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

SEKTÖR SIKINTIYA GİRER

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çadır günleri konusunda anlaşma sağladık. Taksim, Kadıköy ve Beşiktaş gibi şehrin önemli meydanlarında çadırlar kurulacak ve ürünler yerli tüketiciye sunulacak. 5 milyon çiftlik ayakkabı var şu an elde kalan. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir üründen bahsedebiliriz” diye konuşan İçten, bu ürünlerin satılmaması halinde üretim ve istihdamın sıkıntıya girebileceğini aktardı. İçten, sektör açısından Rusya'nın büyük önem taşıdığını ve üretilen bazı ayakkabı segmentlerinde bu pazarın alternatifsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Ek yatırıma ihtiyaç var

Son birkaç yıldır yüksek kapasitelerle üretim yapan sektörde tedarik zincirindeki değişimlerle artan siparişler yeni yatırım ihtiyacı yarattı. Berke İçten, 100-150 milyon çiftlik ek kapasite yatırımına ihtiyaç olduğunu aktardı.