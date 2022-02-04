Kar yağışı hamsiye yaradı, tezgâhlarda çeşitlilik arttı

Geçen hafta etkili olan kar yağışı hamside bolluk yarattı. Oluşan bolluk sonrası hamsinin kilosu 30-35 liradan satılıyor. Lüferde ise fiyatlar 40 liradan 100 liraya yükseldi.

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İstanbul’da balık tezgâhlarında hamsi bolluğu yaşanıyor, hamsi 30-35 liradan satılıyor.

Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle hamside bolluk yaşandığı gözlendi. Tezgâhlarda hamsi, mezgit ve istavrit 30-35 liradan satılıyor.

Lüferin ardından hamside bolluk başladığını belirten balıkçı Samet Balyemez, “Tezgâhlarda şu an hamsi bolluğu var. Geçen hafta yağan kar yağışı sonucu hamsi yüzeye çıkmaya başladı. Geçen sene lüfer yoktu, bu sene lüfer bolluğu yaşandı. Lüferin azalmasının ardından hamside bolluk başladı. Vatandaş da en çok hamsiye talep gösteriyor” dedi.

LÜFER 40 TL’DEN 100 TL’YE ÇIKTI

Lüferin yerini hamsiye bıraktığını ifade eden Yavuz Durmaz isimli balıkçı ise “Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışının ardından hamsi, istavrit ve sarıkanat bol gelmeye başladı. Hamsi 30-35 liradan satılıyor. 1 ay önce bolluk yaşanan lüferde fiyatlar 40 liraya kadar düşmüşken şu an tanesi 90-100 liraya yükseldi. En çok hamsi, çinekop ve istavrit satılıyor. Balık genel olarak bu sene kısıtlı geldiği için fiyatlarda da çok değişim olmaz” diye konuştu. (İHA)



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