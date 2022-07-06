Kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorlar

Enflasyon sarmalı yüzünden maaş zamlarının anlamı kalmadı. Zamlar enflasyonu, enflasyon yeni zamları doğuruyor. Enflasyon çözülmezse yoksulluk daha da derinleşecek.

Erdoğan SÜZER

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Başı boş bırakıldığı için durmadan yükselen enflasyon, başta sabit gelirliler olmak üzere geniş halk kesimleri için adeta kabusa dönüştü. Enflasyon yeni zamları, yeni zamlar enflasyonu tetikledikçe halk her gün yeni zam dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Enflasyon dizginlenemediği için maaşlara yapılan zamlar anlamını yitiriyor. Kaşıkla verilen maaş zamları, enflasyon yoluyla, kepçeyle geri alınıyor.

ENFLASYONA 5-6 PUAN

Sadece asgari ücrete yapılan yüzde 29.3'lük zammın enflasyonu 5-6 puan yükseleceği hesaplandı. Uzmanlar, maaşlara her ay zam yapılsa dahi enflasyon sarmalının dar ve sabit gelirliyi vuracağını, bu nedenle acilen enflasyonun dizginlenmesi gerektiğini söylediler. Türkiye 2004-2016 yıllarının neredeyse tamamını tek haneli enflasyonla geçirdi. O dönemde kimse TÜİK'in önünde eylem yapmadı. Ancak enflasyonla mücadele bırakılınca 2017'den itibaren çift haneli enflasyon yeniden hortladı, bugünse sabit gelirlilere hayatı zindan eden ve sürekli büyüyen canavara dönüştü.

YANGINA BENZİN DÖKMEK GİBİ

İktidar enflasyon yükseldikçe başta asgari ücret olmak üzere ücretlere ara zam yapıyor. Ancak enflasyonla etkili bir mücadele başlatılmadığı için her zam yangın üzerine dökülen benzin etkisi yapıyor. Birçok işletme ürünlerine asgari ücret zammının en az 10 puan üzerinde zam yapmak için gün sayıyor. Ücret zamları ve fiyat artışları enflasyonu körüklüyor, enflasyon yeni ücret zamlarını zorunlu hale getiriyor. Sonuçta enflasyon sarmalı yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin eden çarka dönüşüyor.

Ücret zamları cüce kaldı

Son bir yılda enflasyon farkları da dahil memur maaşlarına yüzde 84.15, emekli aylığına yüzde 78.6, asgari ücrete de yüzde 94.6 oranlarında zam yapıldı. Ancak aynı dönemde ekmek yüzde 167, şeker yüzde 285, ayçiçek yağı yüzde 125, un yüzde 98, makarna yüzde 116, nohut yüzde 162, süt yüzde 153, yumurta yüzde 99 zamlandı. Elektrik fiyatları yüzde 181, doğalgaz yüzde 152 pahalandı. Asgari ücretli, memur ve emekliye yapılan ücret zamları çarşı pazardaki olağanüstü fiyat artışları karşısına adeta cüce kaldı.