Katar bankasından Türkiye yorumu: Kur ve faizlerdeki oynaklık zorluk yaratıyor

Türkiye'de Alternatif Bank ismiyle faaliyet gösteren Katarlı The Commercial Bank'ın CEO'su Joseph Abraham, Türk lirasındaki yoğun oynaklık nedeniyle bankanın 275 milyon dolarlık bir zarar yaşadığını ancak Türkiye operasyonlarını sonlandırma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Alternatif Bank’ın sahibi Katarlı The Commercial Bank’ın (CBQ) Grup CEO’su Joseph Abraham bugün ABD merkezli ekonomi kanalı Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, bankanın Türkiye’deki yatırımlarından yaklaşık 1 milyar Katar riyali (273 milyon dolar) zarar gördüğünü söyledi. Abraham, “Bu etkiyi sindirmek çok zor” dedi.

Türk bankaları, enflasyon ve TL’nin değer kaybı nedeniyle sermaye yapısında çeşitli sorunlar yaşadı. Katar menşeili banka da bundan zarar gören kurumlardan biri oldu.

ELDEN ÇIKARMA İHTİMAL DAHİLİNDE DEĞİL

Ancak Abraham, zorluklara rağmen, “Elden çıkarma kesinlikle ihtimal dahilinde değil” diye konuştu. Abraham ayrıca, “Bu ortamda döviz riskini yönetmek zor olacak” diye ekledi.

Abrahan, “Erdoğan’ın savunduğu faiz indirimleri ekonomiyi canlandırmada başarılı olsun ya da olmasın, oynaklık hala orada olacak. Bu nedenle bu beklentiyle idare etmemiz gerekiyor” dedi.

HİSSELER YÜZDE 7 DÜŞTÜ

Bu sırada banka hisseleri Perşembe günü Doha’ Borsası’nda yaklaşık yüzde 7 düştü.

CBQ, 2016 yılında Alternatifbank A.Ş.’nin tamamını alarak Türkiye pazarındaki varlığını genişletmişti. Banka o günden beri büyüme planlarını desteklemek için birkaç kez sermaye artırımı gerçekleştirdi.

BİRLEŞME VE SATIN ALMA İSTEĞİ YOK

Abraham, bankanın gerektiğinde daha fazla sermaye koymaya hazır olduğunu, ancak bu ortamda herhangi bir birleşme veya satın alma peşinde koşmaya istekli olmadığını söyledi.

Abraham ayrıca Katar hükümetinin güçlü mali pozisyonu, 2022 Katar Dünya Kupası ve ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz üretme kapasitesinde devam eden genişleme göz önüne alındığında bankanın 2022’deki performansı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

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