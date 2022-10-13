Kavcıoğlu: Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye
Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret eden TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, resesyon konuşulmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Kavcıoğlu ayrıca, "Son 5 yılın ortalamasına bakıldığında en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz" diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’a ziyarette bulundu.
Kavcıoğlu, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, resesyon konuşulmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.
Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğine işaret eden Kavcıoğlu, “Son 5 yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli” dedi.
TİCARİ KREDİLER YÜZDE 18’E İNDİ
Para politikası ile kredi kompozisyonundaki TL payının artışına da dikkat çeken Kavcıoğlu, “Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9,9 ile borçlanıyor. 2021 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınan para politikası ve makro ihtiyati tedbirlerle kredi kompozisyonunda Türk lirasının payı arttı” diye konuştu.
Kavcıoğlu, 2021’de ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğine de dikkat çekti. (AA)