Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın ‘2001 krizi’ sözlerine yanıt: Allah akıl fikir versin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan '2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz' demişsin. Mütevazilik yapmışsın. Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok. Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü 2001 kriziyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

“SANA VE ŞÜREKANA ALLAH AKIL FİKİR VERSİN”

Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şunları belirtti:

* Erdoğan “2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz” demişsin. Mütevazilik yapmışsın. “Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir” de diyebilirdin. Hatta “O dönem aman petrol canım petrol çağrımıza uyulsaydı, bugün bunların hiçbiri yaşanmazdı” da diyebilirdin.

* Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok. Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler!

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

* Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye, demokrasi ve ekonomide çok ağır yaralar aldı, bedeller ödedi. Merhum Özal’ın başlattığı açılım seferberliği ise tam ritmini bulacakken koalisyonların sembolü olduğu siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle maalesef o da yarım kaldı.

* Türkiye, ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı bir türlü başaramadı. 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik.

* Aslına bakılırsa ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir. Sanayimizi geliştirmek için adım atan müteşebbislerimizin önlerinin bürokratik ayak oyunlarıyla kesilmesi, aynı uğurda ömrünü harcayan idealist siyasetçilerimizin alay konusu yapılması gayet bilinçli eylemlerdir.

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