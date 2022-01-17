Kim Kardashian’ın paylaştığı kripto para çöktü, ortalık karıştı

Reality TV yıldızı Kim Kardashian'ın da aralarında bulunduğu pek çok ABD'li ünlü, hakkında paylaşım yaptığı kriptoların büyük zarar etmesinin ardından davalarla karşı karşıya kaldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li reality TV yıldızı Kim Kardashian’ın geçen yaz bir Instagram gönderisinde takipçilerini yönlendirdiği kripto paraların büyük zarar etmesi, manipülasyon suçlamalarını beraberinde getirdi.

280 milyon takipçili yıldızın gönderisinin sporcular ve diğer ünlüler tarafından da paylaşılması nedeniyle tartışma daha da büyüdü.

Kardashian yaz aylarında yaptığı Instagram paylaşımında “Kripto ile ilgileniyor musunuz?” diye sorarak takipçilerini EthereumMax isimli yeni bir altcoine yönlendirdi. Ancak mesajdan bir hafta sonra bu coin değerlerinin yüzde 70’ini kaybetti. Sonrasında ise fiyatı bir türlü toparlanamadı.

NELER OLDU?

24 Mayıs 29 Mayıs 2021 arası EthereumMax’in fiyatı yüzde 1400’den fazla arttı.12 Haziran’a kadar fiyat bu seviyeden yüzde 85 düştü. Bu düşüşten iki gün sonra Kardashian, Instagram mesajını paylaştı. Alım satım faaliyeti paylaşımların ardından sıçradı ve fiyat sonunda tekrar yüzde 70 düştü. Sonrasında ise toparlam-nanadı.

Kardashian’ın yanında boksör Floyd Mayweather ve eski NBA oyuncusu Paul Pierce dahil olmak üzere pek çok ünlü isme EthereumMax’ın fiyatını şişirerek manüpiyasyon yapma suçlamasıyla dava açıldı.

Yatırımcılar adına grup davası açan avukat John Jasnoch, “Gelişmekte olan kripto para birimi sektörü, ‘hızlı zenginleşme’ vaadiyle sözde influencerlar tarafından istismar ediliyor” dedi.

DAVALILAR KARŞI ÇIKTI

Bu ayın başlarında federal bir ABD mahkemesine yapılan şikayette, EthereumMax kullanıcılarının Kardashian’ın takipçilerinden gelen değerlenme sayesinde kâr satışlarına çevirerek para kazandıkları belirtildi.

Kardashian’ın avukatları ise iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ethereum ağı ile hiçbir bağlantısı olmayan EthereumMax, “İddialara karşı çıkıyoruz ve gerçeğin ortaya çıkmasını dört gözle bekliyoruz” dedi.

Sporcular Mayweather ve Pierce da yorum taleplerine yanıt vermedi.

INFLUENCERLARIN ETKİSİ ARTIYOR

Davacılar influencer olarak bilinen sosyal medya ünlülerinin yaptığı reklamların geleneksel reklamlara göre daha etkili olmaya başladığı görüşünde. Böylece kullanıcıları manipüle etme olasılıkları da artıyor.

Tüketici araştırma şirketi Cardify tarafından Ekim ayında yapılan bir ankete göre, kripto para yatırımcıları için ana akım ünlüler ve yöneticiler bu piyasa için bir numaralı bilgi kaynağı. Ankete katılanların neredeyse yüzde 60’ı, kripto para birimleri hakkında bilgi almak için bu tarz kişilere başvurdu.

Ünlülerin kriptolara yönlendirmesi bununla da sınırlı değil. Aktörler Matt Damon, Lindsay Lohan ve Steven Seagal ve yönetmen Spike Lee de çeşitli kripto ortaklığına sahip.

Konu ile ilgili Financial Times’a değerlendirmelerde bulunan avukat Mayer Brown, “Şimdilik, çoğu kripto varlığının tanıtımı sadece hafifçe denetleniyor” dedi. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto paraları teşvik eden influencerlar hakkında uyarılar yayınladı.

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