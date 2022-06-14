Kira yetmez doğalgazı elektriği de sabitleyin

Yoksulluğun hızla artmasıyla kira ile birlikte elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve temel gıda zamlarının da sabitlenmesi isteniyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hükümetin kamuoyunda tartışmaya bile açmadan gece yarısı önergesiyle kira zamlarını yüzde 25'e sabitlemesi kiracı-evsahibi arasında yeni tartışmalara yol açarken zam sabitlemesinin halkın belini büken tüm zamlar için uygulanması istendi. SÖZCÜ'ye konuşan Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, hayat pahalılığının yoksulluk yetmezmiş gibi şimdi de açlık sorununu öne çıkardığını söyledi.

ZAMLAR HALKIN ÜZERİNE YAĞIYOR

İnsanların aç, yoksul ve çaresiz bir şekilde zamların altında ezildiğini belirten Çakar, yakın zamana kadar yoksulluk mücadelesi veren halkın şimdi açlıkla başa çıkmaya çalıştığını ifade etti. Zamların acımasız bir şekilde halkın üzerine yağdığı bir ortamda sadece kira zamlarını yüzde 25'le sınırlandırarak açlığa ve yoksulluğa çare olunamayacağını ifade eden Çakar, “Nüfusun 42 milyonu açlık, 38 milyonu yoksullukla başa çıkmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda nasıl ki kiralar yüzde 25 zamla sınırlandırılıyorsa aynı şekilde elektrik, doğalgaz, akaryakıt, vergiler ve temel gıda zamları da aynı şekilde sınırlandırılmalıdır. Devlet zamlar karşısında halkın ezilmesine seyirci kalamaz” dedi. Mevcut politikaların tamamen değiştirilmesi, fiyatları dizginleyecek, gelirleri artıracak önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Çakar, devlet bütçesinden zenginlere aktarılan paydan kısılıp yoksullara verilmesini de önerdi.

Doğalgaza yüzde 120, kiraya yüzde 25

Yılın başından bu yana elektrik fiyatlarına yüzde 72.5 ile yüzde 158 zam yapıldı. Doğalgaza ocakta yüzde 25, nisanda yüzde 35, haziranda yüzde 30 olmak üzere toplam yüzde 119.4 zam yapıldı. Benzin ve motorine yapılan zam şimdiden yüzde 120 oldu. Turhan Çakar, kiraya yapılan zam sınırlamasının özellikle elektrik, doğalgaz ve akaryakıta da uygulanmasını istedi.