Kırgızistan’ın Türkiye’ye borcu yeniden yapılandırıldı

Kırgızistan'ın 2013 yılına Türkiye'den aldığı kredi yeniden yapılandırıldı. Erdoğan'ın imzaladığı kararla borç 5 yılda ödenecek.

Sozcu.com.tr

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Kırgızistan ile Türkiye arasında 2012’de 100 milyon dolarlık kredi ve 6 milyon dolarlık hibe desteğini öngören anlaşma imzalandı. Ancak Kırgızistan borcu ödeyemedi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Milletlerarası Andlaşma’yla Kırgızistan’ın borcunun yeniden yapılandırıldığı açıklandı.

Erdoğan’ın imzaladığı kararda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye tarafından Kırgız Cumhuriyeti’ne 28.06.2012 tarihli anlaşma ile sağlanan kredi kapsamında 1.9.2021-31.12.2021 tarihleri arasında tahakkuk eden anapara, faiz, temerrüt faizi ve diğer yükümlülüklerin G-20 Borç Erteleme Girişimi (DSSI) çerçevesinde ertelenmesine ilişkin olarak 31 Aralık 2021 tarihinde imzalanan ekli Yeniden Yapılandırma Anlaşması‘nın 15 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Kırgızistan borcu 6 aylık dilimler halinde 5 yılda ödeyecek.

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