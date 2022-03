Kırmızı ette kriz: Çiftçinin yüzde 20’si üretimden koptu

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, girdi maliyetlerinin yüzde 100'ün üzerinde olduğunu ve sektörün para kazanamadığını söyledi. Geçen yıla göre et üreticisinin yüzde 20'sinin üretimi bıraktığına dikkat çeken Ayhan, "Şu anda kırmızı et krizi yaşıyoruz. Et bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Girdi maliyetlerinin yüzde 100’ün üzerine çıkması nedeniyle kırmızı et üreticilerinin zor günler yaşadığını dile Antalya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, bu nedenle sektörün kriz içerisine girdiğini söyledi.

Para kazanamayan üreticinin üretimden uzaklaştığını ifade eden Ayhan, “Üretici geçen yıl yüksek yem, gübre, akaryakıt ve elektrik fiyatları nedeniyle zarar etti. Bu yüzden de üretimi bırakarak kentlere göçtü. Geçen yıla göre et üreticisinin yüzde 20’si üretimi bıraktı” dedi.

Bu nedenle 2022’de kırmızı et krizi yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunduklarını anımsatan Ayhan, “Şu an et üretiminde kriz yaşanıyor. Et bulunamıyor. Çünkü insanlarımız zarar edince bu işten çıktı” diye konuştu.

‘GENÇLERİMİZİ BU İŞE ZOR ÇEKİYORUZ’

Ayhan, “Bizim en önemli sebeplerimizden birisi girdi maliyetlerimiz ve devletin planlamasının eksik olması. Ülkemiz büyüyor ama tam tersine üretimde düşme var. İnsanlar gerekçe olarak hayvancılıktan para kazanamadıklarını söylüyor. Gençlerimizi bu işe zor çekiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘KARKAS ETİN GELİŞİ 80 TL’NİN ÜZERİNDE’

Ayhan, “Diğer yandan fiyatlar çok yüksek. Bu kez de almakta zorlanıyoruz. Şu anda karkas etin bize gelişi 80 liranın üzerinde. Perakende satış ise bir kilogram kıyma 120 ila 130 lira arasında. Bölgesine göre 140 liraya satılan yerler de var. Bu fiyatlar vatandaş için çok yüksek. İnsanlar gıda maddesini bu şekilde tüketmekte zorlanıyorlar” dedi.

Ayhan, “Devletimizin bu konuda acil önlemler alması lazım. Başta girdi maliyetlerini düşürmesi ve planlamanın yapılması gerekiyor” diye konuştu.

‘2010’DA 300 TL OLAN TEŞVİK 2022’DE 250 TL’YE İNDİ’

Kırmızı et üretimindeki sıkıntıların her yıl daha da arttığına işaret eden Ayhan,

“2010’da bir erkek tosun kesildiğinde 300 lira teşvik vardı. Şu an 2022 yılına geldik, teşvik 250 liraya düştü. 2010 yılında yem 30 liraydı. Şu anda 300 lira. 2010 yılında 10 çuval teşvik veriliyordu, 2022’ye geldik bir çuval alabiliyoruz. Üretim zincirinin kırılmadan devam etmesi için desteklerin artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘BÜYÜK YATIRIMCI KONUYA HAKİM DEĞİL’

Büyük yatırımcıların konuya hakim olmadığını da ekleyen Ayhan, şöyle devam etti:

“Bu işi yapacak olanların konu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bazıları param var diye yatırım yapıyor ama işin zorluğunu görünce bırakıyor işi. Ama köyden gelmiş hayvancılığı bilen yeri geldiğinde ahırda yatabilen kişiler başarılı oluyor. Bence desteklemelerimizi orta ölçekli üreticilerimize vermek olduğunu düşünüyorum. Yani bin- 2 bin değil de orta ölçekli, 50-100 yapan arkadaşların daha çok teşviklendirilip istikrar sağlanması lazım. Bu durumun işsizliğe de etkisi olacaktır. Elindeki hayvanı ile mutluysa üretici neden kalkıp kentlere gitsin.”

