KİT’lerin 2023 yatırım programı belli oldu

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2023’e ait genel yatırım ve finansman programı yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yayımlanan program, KİT’lerin 2023’te uygulayacakları istihdam, ihale, bütçe ve finansman, strateji, denetim ve diğer idari konularda esasları belirliyor.

Programa göre, kamu teşebbüslerinde; 2022’de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75’ine kadar personelin açıktan atanması konusunda yönetim kurulları yetkili olacak.

KİT’ler, kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler için bugünden itibaren 2023’ü kapsayan hizmet alım ihalesi sürecini başlatabilecekler.

Kamu teşebbüsleri, program kapsamında maliyetin düşürülmesi amacıyla işletme bütçelerini 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde düzenleyerek hizmet alımlarına çıkabilecek.

Kamu teşebbüslerinin yeni üretim tesisi işletme birimi kurulması veya devir alınması, kamu mal ve hizmet üretiminde artış nedeniyle ilave hizmet alımı gerekmesi halinde belirlenen hizmet alım tavanında yüzde 25 artış için yönetim kurulu, bu oranın üzerinde artış için ise ilgili bakanlık ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yetkili olacak.

FİYAT BELİRLEMEDE SERBESTLİK GELİYOR

KİT’ler 2023 yılı işletme bütçelerini 31 Aralık’a kadar program dahilinde hazırlayarak ÖİB’e gönderecekler.

Teşebbüsler, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacaklar.

Fiyatlar ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve ilgili teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

Program dahilinde KİT’ler, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil tüm alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorunda olacaklar.

Kararla belirlenen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenecek. (REUTERS)

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