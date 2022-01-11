KKTC’de 6 bin 90 TL asgari ücret tartışma yarattı! Yeniden görüşülecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) asgari ücretin aylık brüt 7 bin TL, net ise 6 bin 90 TL olarak belirlenmesinin ardından işveren ve işçi tarafından gelen itirazların ardından asgari ücret bugün yeniden değerlendirilecek.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücreti brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlemişti.

İtirazlar üzerine KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti bugün yeniden değerlendirerek, nihai kararını vermesi bekleniyor.

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