KOBİ’lerin borcu 2 trilyona dayandı

Finansmana erişimde yolları tıkanan bazı firmalar çareyi iştirakleri aracılığı ile kredi kullanmakta buldu. KOBİ borçları 2 trilyon liraya dayandı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Ekonomide yılın ikinci yarısından bu yana makro ihtiyati tedbirlerin öne çıktığı, kamu eliyle piyasanın baskılandığı bir süreç yaşanıyor. Karar alıcıların, bankacılık sektörüne yönelik art arda devreye aldığı regülasyonlar karşısında piyasanın bulduğu ara yolların önü ise yine yeni regülasyonlarla kesiliyor. Döviz talebinin önüne geçmek için finansmana erişimin koşullarını kıskaca alan ekonomi yönetimi, reel sektörle adeta kovalamacaya dönen bir piyasa yarattı. Son olarak, Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta kredilere yönelik regülasyonlara bir yenisini ekleyerek, KOBİ iştirakleri üzerinden kullanılan kredileri menkul kıymet tesisi kapsamına ekledi. Bazı firmalar pratikte kredileri iştirakleri aracılığı ile sağlamaya başlamıştı. Merkez Bankası, bu kararla ‘iştirakler üzerinden kredi' yolunu da kapatmış oldu. Nitekim yılın son haftalarında hem bireysel hem de TL ticari kedilerde bir ivmelenme gözlenirken, KOBİ kredilerindeki artış da dikkat çekiyor.

SON DÖNEMDE HIZLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre 16 Aralık itibarıyla TL cinsi KOBİ kredileri 1 trilyon 682 milyar liraya yükseldi. Yabancı para cinsi kredilerle birlikte KOBİ'lerin toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 962 milyar liraya ulaştı. Kredilerde büyümenin yakın dönemli eğilimini gösteren 13 haftalık ortalamalara göre söz konusu hafta TL ticari kredilerde büyüme hızı yüzde 86.9 olarak hesaplanırken, TL KOBİ kredilerinde ise yüzde 137 oldu. KOBİ'ler dışında büyüklerin kullandıkları TL ticari kredilerde ise yüzde 51.4 büyüme hızı gözlendi. Yabancı para kredilerindeki azalış da hız kesti ve yüzde 1.9'a düştü.

Bireylerin banka borcu 1.4 trilyon liraya çıktı

BDDK verilerine göre 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış TL kredi büyüme hızı 16 Aralık itibarıyla yüzde 81.3 oldu. TL bireysel kredilerde ise büyüme hızı yüzde 68.6'ya yükseldi. Böylece bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 7 trilyon 415 milyar liraya ulaştı. Sene başında 4.9 trilyon lira seviyesindeydi. Sene başında 2 trilyon 833 milyar TL olan toplam TL kredi hacmi 16 Aralık itibarıyla 4 trilyon 429 milyar liraya ulaştı. Toplam bireysel krediler ve kredi kartları borcu ise sene başından bu yana 982 milyar liradan 1 trilyon 456 milyar liraya çıktı.