Koç’tan Ankara’da batarya üretim tesisi kurmak için niyet mektubu

Koç Holding, Ford Motor ve Güney Koreli batarya üreticisi SK On ile birlikte Ankara'da batarya üretim tesisi kurmak için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladı.

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Koç Holding, Ford Motor ve Güney Koreli batarya üreticisi SK On ile birlikte Ankara’da batarya üretim tesisi kurmak için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladı.

Koç Holding ile SK On’un yazılı açıklamasına göre, tesisin 2025’te üretime geçerek yılda 30-45 gigawatt saat (GWh) büyüklükte batarya üretmesi planlanıyor.

TRANSİT HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA KULLANILABİLİR

Açıklamada, “Ford ve SK On ortaklığı ile Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır” denildi.

Koç’un açıklamasında üretilecek bataryaların Ford Otosan’ın imal edeceği yeni nesil Transit hafif ticari araçlarda kullanmasının değerlendirileceği de belirtildi.

Koç ve Ford’un ortak olduğu Ford Otosan Kocaeli tesislerinde 2023’te hibrit ve elektrikli yeni nesil Transit araçları üretime alınacak. (REUTERS)



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