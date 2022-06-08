Konuştukça halk fakirleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz ve kurlara yönelik mesajları dolar kurunu 32 kuruş artırdı, 3.600 gösterge müjdesi boşa gitti, halk daha da fakirleşti.

Erdoğan SÜZER

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5.3 milyon memur ve emekliye 3.600 ek gösterge müjdesini açıklarken döviz kuru ve faizlerle ilgili mesaj verince dolar kuru yaklaşık 32 kuruş yükseldi. Kurdaki her yükseliş halka enflasyon, zam ve yoksulluk olarak yansıyor. 441 milyar dolarlık dış borç yükü büyüyor. Erdoğan konuşmasında faizle ilgili, “Bu iktidar faiz artırmayacak, faizi düşürmeye devam edeceğiz” derken kurla ilgili de “Fiyat istikrarını aldığımız diğer tedbirlerin yanı sıra ‘işimize gelen bir döviz kuruyla' cari fazlayı artırarak sağlamayı planlıyoruz” mesajını verdi. Erdoğan, konuşmasına başladığında dolar kuru 16.45 liraydı, konuşma sonrasında dolar 16.77 liraya çıktı.

KUR ARTIYOR, ZAM YAĞIYOR

Kur artışı, ekonomisi başta enerji olmak üzere ithalata bağımlı olan, yüklü dış borçları bulunan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi uygulayan, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde dolarla garanti veren Türkiye'nin hem ekonomisi hem de yoksul halkı için zam anlamına geliyor. Kur arttıkça ithal edilen benzine, motorine, elektriğe ve doğalgaza zam geliyor. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatları arttıkça iğneden ipliğe halkın tükettiği her ürün zincirleme zamlanıyor. Çiftçinin gübre, mazot, tohum, sulama maliyeti artıyor ekmekten una, bulgurdan pirince kadar her şeye zam yağıyor. Fabrikalar pahalı elektrik, pahalı ithalat girdilerini ürünlerine yansıtıyor, zam yağıyor. Bu zamlar karşısında gelirleri sabit kalan yoksul halk daha da fakirleşiyor.

Vatandaşın cebinden çıkıyor

Türkiye'nin, 2021 yılsonu itibarıyla 441 milyar 64 milyon dolar dış borcu bulunuyor. Dolar kurundaki 32 kuruşluk artış dış borcun TL cinsinden yükünü 136 milyar liradan fazla artırdı. Kurdaki her 1 liralık artış KKM'nin kamuya, yani halka yükünü 53 milyar lira artırdığı için 31 kuruşluk artışın KKM'ye ek maliyeti 16.5 milyar lirayı bulabilecek. Köprü, otoyol, tünel, havaalanı, tren garı işleten şirketlere dolarla kazanç garantisi verildiği için devlet bütçesinden, halkın cebinden daha çok para çıkacak.