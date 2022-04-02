Konutta KDV indirimi sonrası yeni zam endişesi

Katma Değer Vergisinde (KDV) yapılan yeni düzenlemeyle, 150 metrekarenin altındaki konutlarda yüzde 1 KDV uygulaması kaldırıldı. 150 metrekarenin üzerindeki konutlara uygulanan KDV'de ise kademelendirme yapıldı. Yeni düzenlemenin vatandaşın konuta erişimini ve fiyatları nasıl etkileyeceğini vergi uzmanları ile sektör temsilcileri anlattı.

Gamze BAL

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Katma Değer Vergisinde (KDV) uygulanacak indirimlerin biri de konut satın alacakları ilgilendiriyor. Ancak yapılan indirimin, özellikle büyükşehirlerde yaşamayan orta gelirli vatandaşa yeni vergi yükü getireceği, bununla da sınırlı kalmayıp konut fiyatlarında yeni zamlara neden olabileceği endişeleri var.

Büyükşehirler dışındaki yerlerde 150 metrekarenin altındaki tüm konutlar için yüzde 1 KDV uygulanıyordu.

Hafta başında Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe giren KDV indirimlerine göre, 150 metrekarenin altındaki konutlarda yüzde 1 KDV uygulaması kaldırıldı. Artık 150 metrekarenin altındaki konutların tamamı yüzde 8 KDV’ye tabi tutulacak.

Bu durumdan İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde satılan 150 metrekare altı evlerin etkilenmeyeceği belirtiliyor. Çünkü arsa birim metrekare değerine göre değişen vergileme söz konusu olduğu ve bu illerde arsa değeri daha yüksek olduğu için, söz konusu illerdeki 150 metrekare altı evler için yüzde 8 KDV uygulanabiliyordu.

Ancak büyükşehirde yaşamayan ve daha önce yüzde 1 KDV’ye tabi tutulan vatandaşa ise yüzde 7’lik vergi yükü gelmiş olacak.

Yeni düzenlemeyle, 150 metrekarenin üzerindeki konutlara uygulanan KDV’de ise kademelendirme yapıldı.

Yeni düzenleme öncesi 150 metrekareden büyük konutlar için sadece yüzde 18 KDV uygulanırken, artık bu konutların 150 metrekareye kadar kısmı için yüzde 8, 150 metrekareyi aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV uygulanacak. Dolayısıyla söz konusu ‘KDV indirimi’, üst gelir grubuna hitap eden 150 metrekare üstü evler için geçerli olacak.

‘ORTA GELİRLİ VATANDAŞA YENİ VERGİ YÜKÜ’

Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan gazetemiz yazarı Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, konutta söz konusu KDV indiriminin orta gelirli vatandaşa yeni vergi yükü getireceğini söyledi.

Türkmen, “Küçük ev alanlar daha fazla vergi ödeyeceği için büyük ev alanların KDV indirimini üstlenmiş olacaklar, yüzde 7 daha fazla KDV ödeyerek 150 metrekarenin üstünde ev alanları finanse etmiş olacaklar” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Batı da sozcu.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede, konuttaki KDV indiriminin üst gelirlilerin konut alımını kolaylaştıracak bir uygulama olduğuna dikkat çekti.

Ancak Batı, orta gelirli vatandaşa gelen vergi yükünün bazı iller için geçerli olduğunu belirtti.

‘TALEP OLUŞURSA FİYATI YÜKSELTECEKLER’

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise, yapılan KDV indiriminin üst gelir grubunun alacağı konut fiyatlarında yüzde 10’luk bir indirim sağlayacağını söyledi.

Aşa, talebe bağlı olarak satılık konut fiyatlarına yeni zam gelebileceğine işaret ederek şöyle dedi: “KDV indirimini bahane edip konut fiyatlarına zam yapanlar olacaktır endişesi var şu an piyasada. Talep oluşursa fiyat yükseltecekler.”

‘İNDİRİM DEĞİL, BİNDİRİM’

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu ise, “Yapılan KDV indirimi 150 metrekare üzerindeki evler için. Ancak ülke genelindeki ortalama daire büyüklüğü 120 metrekare” dedi.

150 metrekare ve altı büyüklüğündeki evlerin, Türkiye’de üretilen konutun yaklaşık yüzde 90’ına tekabül ettiği tahmininde bulunan Tellioğlu, “Maalesef yeni KDV uygulaması orta gelirliler için fiyatlarda indirim değil, bindirim yaratacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“300 metrekarelik malikanede oturan Ahmet beyin KDV’sinin bir kısmı alınmayacak, 130 metrekarelik dairede oturan Mehmet beye yüklenecek” diyen Tellioğlu, konut fiyatlarının düşmesi için yapılması gerekenleri ise şöyle özetledi:

“İnşaat malzemelerinin tamamının KDV’si yüzde 10’den yüzde 8’e inmeli. Konut satışlarının tamamının KDV’si yüzde 8 olmalı.”

SATILIK EVLER BİR YILDA YÜZDE 120 ZAMLANDI

Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) hazırladığı Şubat 2022 dönemine ait ‘Satılık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre, ülke genelinde satılık konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artmıştı.

Rapora göre geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 119,3 artarak 7 bin 965 TL olmuştu.

Merkez Bankası (TCMB) verileri ise, konut fiyatlarının ocak ayında yıllık yüzde 77,4 ile rekor tazelediğini ortaya koymuştu.

2022 Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 yükselmişti.

Konut fiyatları 2021 Aralık’ta aylık bazda yüzde 7,9 artarken yıllık bazda yüzde 59,6 artmıştı.

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