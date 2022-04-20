Köprüden geçmek istemeyene kötü haber: Çanakkale’de feribotlara büyük zam

1915 Çanakkale Köprüsü'nün faaliyete geçmesiyle birlikte maliyeti daha düşük olan feribotlara büyük zam yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Yüksek ücretle ve geçiş garantisi modeli tartışmasıyla birlikte bir ay önce hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile aynı güzergahta kullanılan feribotları işleten Çanakkale GESTAŞ, feribotların ücret tarifesine yüzde 50 ila yüzde 100 arasında zam yaptı.

Çanakkale’de feribot ücretleri tüm güzergahlarda zamlanırken, tek yolcu, minibüs, tır gibi farklı bilet fiyatlarına ortalama yüzde 60 civarında zam yapıldı.

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü için verilen geçiş garantileri tartışılmış, günlük 45 bin aracın oradan geçip geçmeyeceği tartışma konusu olmuştu.

Köprüde ücretler otomobil için 200 TL, minibüs için 250 TL, otobüs 450 TL, kamyon 500 TL ve tır için ise 950 TL olarak açıklanırken pek çok yolcu fiyatlar nedeniyle feribot kullanmaya devam etti.

Bununla birlikte bazı yolcuların köprü yerine kullanmayı tercih ettiği feribot ücretlerine de geçtiğimiz günlerde zam yapıldı. Köprünün 1,5 saat süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiği belirtilse de aradaki fiyat farkının yüksek olması pek çok yolcuyu feribota yönlendiriyordu.

ÇANAKKALE’DE FERİBOTA NE KADAR ZAM GELDİ?

Gelen son zammın ardından Çanakkale-Ecabat feribotunda 6,50 TL olan yolcu ücreti 10 TL’ye, 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL’ye, 95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL’ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL’den 295 TL’ye yükseltildi. Bunun yanında GestCard Yolcu ücreti 5,30 TL’den 8 TL’ye, GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu ücreti 2,50 TL’den 5 TL’ye yükseltildi.

Çanakkale-Kilitbahir hattında ise 5 TL olan yolcu ücreti 8 TL’ye, 85 TL olan otomobil ücreti 125 TL’ye yükseltildi. Gelibolu-Lapseki güzergahında ise 6,50 TL olan yolcu ücreti 10 TL’ye, 95 TL olan otomobil ücreti 135 TL’ye çıkartıldı.

GEÇİŞ GARANTİLERİ

18 Mart’ta faaliyete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü için inşaatı yapan şirketlere günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş geçiş garantisinin 2022 için yaklaşık290 TL olacağı hesaplanmıştı. Buna göre köprünün yıllık garanti ücreti yaklaşık 380 milyon euro, işletme süreci boyunca verilecek toplam devlet garantisi miktarı ise yaklaşık 6 milyar euro olarak hesaplandı.

Ancak feribot işletmesini yapan GESTAŞ'ın taşıdığı yıllık araç sayısı günlük 10 bin araç civarında olması ve pandemi öncesi dönem olan 2019 yılında ortalama 12 bin araç taşınması geçiş garantileri için soru işareti doğmuştu.

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