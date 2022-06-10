Kredi vadeleri değişti mi? 50 bin-100 bin TL ihtiyaç kredi vadesi kaç ay oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide bir takım yeni düzenlemeler gerçekleştirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi vadeleri değişti. Kredi tutarı 50 bin Türk Lirasının üzerinde 100 bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, 100 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüketici kredisi vade sayıları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) yapılan açıklama ile değiştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurusunun ardından ekonomiye yönelik bir adım da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) geldi. BDDK, kredi ve kredi kartı konusunda alınan kararları duyurdu.

KREDİ VADELERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlendi.

ATILACAK ADIMLAR DUYURULDU

* Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

* Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

* Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,

* Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

* Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.”