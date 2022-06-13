Kredinin müjdesi var, kaynağı yok

İhracata dönük yatırımcılar ve turizm sektörü için nisan ayında açıklanan 150 milyar TL’lik kredi paketi henüz açılamadı. Başvuru yapan şirketlere kaynak veya limit olmadığı söyleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Zorlu ekonomik koşullar altında ihracat yapan şirketlerle turizm sektörünün yeni yatırımlarını teşvik etmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından müjde olarak açıklanan 150 milyar TL'lik kredi için “kaynak yok” açıklaması yapılıyor. Paket kapsamında 50 milyar lirası turizm sektörüne, 100 milyar lirası ise ihracatçıya olmak üzere 150 milyarlık finansman yüzde 9'a kadar inen faizle kredi imkanı tanınacağı açıklanmış ve kredi fonlamasının Merkez Bankası tarafından gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Ancak görüştüğümüz sektör temsilcileri şu ana kadar ihracatçıların paketten yararlanamadığını, bankaların “limitimiz yok” veya “kaynak bekliyoruz” şeklinde yanıtlar verdiğini aktardı.

HENÜZ ULAŞABİLEN YOK

Bankaların özellikle yeni teşvik belgesine sahip olan ve ithal ikame yatırımlara daha öncelikli ve kredi verme konusunda iştahlı yaklaştığını kaydeden TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, henüz krediye ulaşabilen bir şirketin olmadığını aktardı. Fayat, “Henüz krediye ulaştığını söyleyen yok. Kullanan görmedim. Henüz kullandırmamakla birlikte, şirket, döviz ikamesi bir yatırım yapıyorsa ve yeni tarihli yatırım teşviki var ise orada bankalar kullandırmaya daha hevesliler. Sektörden de henüz kullanmayı başaran olmadı. Bir şey açıklandığında bir iki ay zaten onun detayları nedir diye öğrenmeye çalışıyoruz. Faiz yüzde 9'a kadar inebiliyor, çok güzel ama nerde para? Henüz ulaşabilen yok” ifadelerini kullanırken, detayların da bir an önce netleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Daha ne istiyorsunuz” denmişti

Nisan ayında İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısına konuk olan ve sanayicilere seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kredi paketi müjdesini tekrarlamış ve salondan alkış gelmeyince sektör temsilcilerine, “Sayın sanayi odası üyelerimiz 150 milyar lira… Yüzde 9'a kadar faiz, daha ne istiyorsunuz” diye seslenmişti.

Limit ve kaynak yok cevabı

Bankaların kaynak yokluğunu ve limitleri sebep göstererek henüz kredileri kullanıma açmadığını kaydeden Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya da şu bilgileri verdi: “Kredide bir tanımlama yapıyorlar. Bir talepte bulunuyorsunuz, bir fizibilite yapmış oluyorsunuz. O fizibilite kapsamında kredinin onaylanıp onaylanmadığı ile ilgili bilgi veriyorlar. Genelde kamu bankaları nezdinde gelen bilgiler şöyle: Ya limitimiz yok ya da kaynak bekliyoruz gibi cevaplar geliyor bankalardan.”