Kremlin’den ruble ile doğalgaz ödemesine kademeli değişim sözü

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılmasını derhal talep etmeyeceği belirtildi ve kademeli değişim sözü verildi.

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Rusya, doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılmasını derhal talep etmeyeceğini açıklayarak, kademeli değişim sözü verdi.

Açıklamayı Kremlin yaptı.

AB’YE UYARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta çarşamba günü yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rusya’nın varlıklarını dondurmasının ardından Rusya’nın “dost olmayan ülkelere” ruble ile doğalgaz satmaya başlayacağını açıklamıştı.

Üst düzey Rus parlamenter Vyacheslav Volodin ise, bugün Avrupa Birliği’ni (AB) uyararak, Rus doğalgazı için ruble ile ödeme yapılması gerektiğini belirtti ve petrol, tahıl, metaller, gübre, kömür ve kereste gibi ham maddelerin ödemesinin de aynı şekilde düzenlenebileceğini ifade etti.

Öte yandan, Kremlin Ukrayna ile barış görüşmelerine liderlik eden Rus müzakerecinin günün ilerleyen saatlerinde son duruma dair açıklama yapacağını da ekledi. (REUTERS)



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