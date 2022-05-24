Kur artarken, şirketlere ucuz kredi yağıyor: 8 ayda 1 trilyon liraya yaklaştı

Enflasyon yüzde 70'e ulaşırken kredi faizleri yüzde 20'lerde kalınca TL kredi hacmi patladı. Bankaların TL kredi hacmi, son bir haftada 78 milyar TL, son 8 ayda 966 milyar TL arttı.

Sozcu.com.tr

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Resmi enflasyon yüzde 70'e ulaşırken Merkez Bankası (TCMB) faizinin yüzde 14'te kalması, kredi hacmini patlattı.

Sadece 6-13 Mayıs haftasında TL kredi hacmindeki artış 78 milyar TL'ye ulaşırken, bunun 58 milyar TL'si şirketlerin kullandığı ticari kredilerden kaynaklandı.

Faiz indirimlerinin başladığı 23 Eylül 2021 tarihi öncesinde 17 Eylül'de 2 trilyon 551 milyon TL olan TL kredi hacmi 18 Mayıs itibarıyla 3 trilyon 517 milyar TL'ye yükseldi. Böylece sadece 8 ayda TL cinsi kredi hacminde miktarsal artış 966 milyar TL'ye, oransal artış yüzde 38'e ulaştı.

Geçen sene 12 Mayıs'a kıyasla ise TL kredi hacminde miktarsal artış, 12 Mayıs 2021'e göre 1 trilyon 120 milyar TL, 31 Aralık 2021'e göre 684 milyar TL oldu.

31 Aralık-13 Mayıs döneminde TL kredi hacmi 652 milyar TL artarken, bunun 546 milyar TL ile yüzde 84'lük kısmı ticari kredilerden kaynaklandı.

ENFLASYON VE KURU DA ARTIRIYOR

Enflasyonun 50 puan altında faizle dağıtılan krediler, cari açıkla birlikte enflasyonun ve döviz kurlarının da artmasında etkili oluyor.

Türkiye'nin dış ticaret açığı, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışla 32,5 milyar dolara yükselmişti.

Enflasyon ve emtia fiyatlarındaki artışla birlikte şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları da artarken, işletme kredisi ihtiyaçları arttı. Ticari kredilerdeki artışta bu da etkili oldu.

Swap hariç net rezerv 13 Mayıs itibarıyla -52,2 milyar dolara gerilemesine rağmen, TCMB düşük faiz ve rezerv satarak kurları baskılama politikasında ısrar ediyor.

Faiz indirimleri öncesinde 2021 yılı Eylül ayı başında 8,30 seviyelerinde olan dolar kuru, kur korumalı mevduat ve rezerv satışları başta olmak üzere bir dizi müdahaleye rağmen bugün 16,15 seviyesine kadar yükseldi.

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