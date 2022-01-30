Kur koruma sınıfta kaldı yine altın ve dolar gözde

Kur Korumalı Mevduat, vatandaşı cezbetmedi. Yapılan son araştırmaya göre 100 bin lirası olsa bunu Kur Korumalı TL Mevduat’a yatıracağını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 5 oldu.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye'de hızla artan dolarizasyonun önünü kesmek için yaratılan Kur Korumalı Mevduat, yatırım aracı olarak vatandaşı ikna edemedi. Yapılan son araştırmaya göre Kur Korumalı Mevduat'a ilgi kripto para yatırımının bile gerisinde kaldı.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın her ay düzenli gerçekleştirdiği Türkiye Raporu araştırmasında vatandaşa “100 bin liranız olsa neye yatırırsınız” diye soruluyor. 2022 Ocak ayında bu soruda şıklara Kur Korumalı Mevduat Hesabı da ilk kez eklendi. Araştırma, 100 bin lirası olsa Kur Korumalı Mevduat Hesabı'na yatıracak kişilerin sadece yüzde 5 olduğunu ortaya koydu. 100 bin lirası olsa bununla döviz alacağını söyleyenlerin oranı Aralık 2021'de yüzde 13 seviyesindeydi, 20 Aralık ve sonrasında geliştirilen Kur Korumalı Mevduat'a rağmen ocak ayında döviz alacağını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 10'a geriledi.

SİYASET ETKİSİ

Araştırmanın sonuçları, yatırım tercihlerinde siyasi görüşün giderek daha etkili olduğunu ortaya koydu. AKP seçmeninin yüzde 4'ü 100 bin lirası olsa döviz alacağını söylerken, bu oran CHP ve HDP seçmenleri arasında yüzde 20'yi geçiyor. Buna karşılık AKP seçmenlerinin yüzde 10'u 100 bin lirası olsa Kur Korumalı Mevduat Hesabı'na yatıracağını söylüyor ancak CHP seçmenleri arasında bu tercihi yapanların oranı yüzde 1'in altında.

Para bulan altına yatıracak

■ Araştırmaya göre ocak ayında vatandaşların yüzde 31'i, ellerine 100 bin lira geçse bunu altına yatıracağını söyledi. Bu oran bir önceki ayla aynı. 100 bin liraları olsa bu parayı borç ödemek için kullanacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 30'a yükseldi. Bu veri, hane halklarının borçluluk oranının yüksekliğini gözler önüne seriyor. Araba alacağını söyleyenlerin oranı aralık ayındaki yüzde 13 seviyesinden ocak ayında yüzde 10'a geriledi. Araştırmaya göre negatif faiz veren mevduata ilgi iyice azaldı, TL bazında faize yatırmayı tercih edenlerin oranı da yüzde 2'ye düştü.

Kripto para alırım diyende artış var

■ Araştırma, vatandaşların kripto para piyasalarına ilgisinin arttığını da ortaya koydu. 100 bin lirası olsa bununla kripto para alacağını söyleyenlerin oranı aralık ayında yüzde 6 iken bu oran Ocak 2022'de yüzde 7'ye yükseldi. Kripto parayı tercih edenler arasında 18-24 yaş grubu açık farkla öne çıktı. Kripto para yatırımına en uzak olanlar AKP seçmeni. İYİ Parti ve MHP seçmenleri ise kriptoya en sıcak bakanlar olarak öne çıktı.

BORÇ ÖDEMEK

Yaş kırılımlarına bakıldığında yine tüm yaş gruplarında altın almanın ve borç ödemenin en çok tercih edilen seçenekler olduğu görülüyor. Hatta 25-54 yaş grubundaki katılımcılarda borç ödemek, yüzde 30'un üzerinde bir oranla altın almanın da önüne geçen bir seçenek.