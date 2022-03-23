Kur korumalı mevduat nedir, kimler açabilir? Kur korumalı mevduat hesaplama nasıl yapılır?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı ve ekonomi politikaları nedeniyle rekor kıran dövizin yükselişini bir nebze de olsa durdurmak için kur korumalı mevduat sistemi geliştirildi. Kur korumalı mevduat hesabı yatırımcıların TL cinsinden faizini garantilerken, kurda yaşanabilecek olası yükselişi de kaçırmamasını sağlayan dövize endeksli mevduat ürünü olarak sunuldu. Kur korumalı mevduat hesabı kapsamı genişletildi. Yabancı kişi ve şirketler de sisteme dahil olabilecek.

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Ekonomide kötü gidişatı durdurma umuduyla sunulan ve TL odaklı sistem olan kur korumalı mevduat hesabı doların yükselişin durduramasa da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgi gördü. Kur korumalı mevduat 4 Mart’ta 539,2 milyar TL’ye ulaşırken, yerlinin döviz mevduatı 607 milyon dolarla sınırlı düşüş gösterdi. Yabancıların yıl başından bu yana çıkışı 6,3 milyar dolara ulaştı.

KUR KORUMALI MEVDUAT NEDİR?

Kur korumalı mevduat hesabı , Türk Lirası’nın vade sonunda dolar, euro veya sterlin karşısında faiz oranından daha fazla artması durumunda aradaki fark ödenmesini gerektiren, rekabetçi bir mevduat üründür.

Bu sayede birikimlerinin kur kaynaklı herhangi bir kayıp yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KİMLER KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI AÇABİLİR?

Hesap sahibinin “yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması” gerekmektedir.

Bunun dışında Kur korumalı mevduatta kapsam genişliyor. Yabancı kişi ve şirketler de sisteme dahil olabilecek.

Yabancı uyruklu kişi ve şirketler, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlar ile bu vatandaşların sermayedar olduğu şirketlerin döviz hesaplarının TL'ye dönüştürülmesine ilişkin YUVAM hesabı sistemine dahil olabilecekler.

Merkez Bankası'nın Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkında tebliğinde değişiklikler yapıldı.

Tebliğle, ilgili tebliğin tanım maddelerine yer alan “Yurt dışında yerleşik vatandaş” ibaresi “Yurt dışında yerleşik kişiler” olarak değiştirildi ve madde metnine, “bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler” ibaresi eklendi.

Buna göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile bunların sermayedar olduğu yurt dışında bulunan şirketlerin yanı sıra bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının TL'ye dönüşümüne esas YUVAM hesabı açtırabilecekler.

Tebliğe eklenen fıkra uyarınca, Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan TL mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

VADE SONUNDA YENİLEME

Uygulama başlarken 21 Aralık itibariyle mevcut olan dolar, Euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni düzenlemede gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek döviz hesaplarına tarih sınırı konulmadı. Düzenlemeye göre; altın hesabı, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, kur korumalı mevduat hesaplarına çevirenlere, vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

Yurt içi yerleşik tüzel kişi/şirketlerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek hesapları için ise 31 Aralık 2021 tarihi belirlendi.

Yurt dışında yaşayan ve kur korumalı mevduat sistemine dahil olan vatandaşlara da vade sonunda yenileme hakkı getirildi. Hesap sahibinin, talep etmesi halinde Merkez Bankasınca belirlenen kapsam, usul ve esaslara göre yenileme hakkını kullanabileceği belirtildi.

‘Kur Korumalı Mevduat’ta 100.000 lira ne kadar kazanacak?

1 – Bankaya 3 ay vadeli 100.000 lira yatırıldı.

2 – Bu hesabın faizi, MB'nin politika faizi olan yıllık yüzde 14 ise… 3 aylık faiz getirisi yüzde 3.5.

3 – Hesabın açıldığı tarihteki dolar kuru 14.81 lira. 100.000 liranın karşılığı 6.753 dolar.

4 – 3 ay sonunda 100.000 liraya 3.500 lira faiz gelecek.

5 – Kur, vade sonunda, başlangıçtaki 14.81'den yüksekse, aradaki fark, faize ilave olarak ödenecek.

6 – Vade bitimindeki dolar kuruna bakılacak. Dolar, hesabın açıldığı tarihteki kur olan 14.81 liradan aşağıdaysa, herhangi bir kur farkı doğmayacak. Sadece 3.500 lira faiz getirisi olacak.