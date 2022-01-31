Kur krizi sonrası Ukraynalılar ve Bulgarlar Türkiye’ye akın etti
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 Aralık turizm istatistiklerine göre Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı pandemi öncesinin hayli gerisinde kalırken Türkiye'deki kur krizi nedeniyle Ukraynalı ve Bulgar turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisinin arttığı görüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Aralık ayına ait turizm istatistiklerini yayınladı. Buna göre, Türkiye 2021’de 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.
Verilere göre, Türkiye’nin 2021 yılında ağırladığı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 arttı. Ancak, ziyaretçi sayısı salgın hastalık öncesi dönem olan 2019’un yüzde 42 altında kaldı.
2021’de yabancı ziyaretçi sayısı pandemi yılı olan 2020 yılına göre yüzde 94,1 artışla 24,7 milyon oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı 2021’de salgın öncesi son yıl olan 2019’a göre ise yüzde 45,5 gerilemiş oldu.
Veriler incelendiğinde Ukraynalı turistlerin toplam turistler içindeki payında büyük artış görüldü. Ukraynalıların pandemi öncesi dönem olan 2019’da toplam turistler içindeki payı yalnızca yüzde 3,44’tü. Bu pay 2020’de artış göstererek 7,68’e, 2021’de ise 8,34’e çıktı.
EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER
2021 yılı genelinde ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 4 milyon 694 bin 422 ziyaretçi ile Rusya oldu. Rusya’yı 3 milyon 85 bin 215 kişiyle Almanya izledi. Ukrayna ise 2 milyon 60 bin 8 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna’yı Bulgaristan ve İran izledi.
2021 yılı aralık ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 265 929 ziyaretçi ile birinci, Almanya188 146 ziyaretçi ile ikinci, İran 151 687 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran’ı Rusya ve Irak izledi.
UKRAYNALI TURİST AKINI
Türkiye’deki kur krizinin etkisi en çok Ukraynalı turistin ziyaretçi sayılarında etkili oldu. Türk lirasının Ukrayna grivnası karşısındaki değer kaybı nedeniyle bu iki ülkeden gelen turistlerin sayısı pandemi öncesi dönemi aştı.
2019 yılında Türkiye’ye 1 milyon 547 bin 996 Ukraynalı gelirken 2020’de pandemi etkisiyle bu sayı 997 bin 652’ye düştü. 2021’de ise pandemi öncesi dönemi aşarak 2 milyon 60 bin 8 Ukraynalı Türkiye’yi ziyaret etti.