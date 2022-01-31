Kur krizi sonrası Ukraynalılar ve Bulgarlar Türkiye’ye akın etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 Aralık turizm istatistiklerine göre Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı pandemi öncesinin hayli gerisinde kalırken Türkiye'deki kur krizi nedeniyle Ukraynalı ve Bulgar turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisinin arttığı görüldü.

Serkan ÜSTÜN

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Aralık ayına ait turizm istatistiklerini yayınladı. Buna göre, Türkiye 2021’de 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.

Verilere göre, Türkiye’nin 2021 yılında ağırladığı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 arttı. Ancak, ziyaretçi sayısı salgın hastalık öncesi dönem olan 2019’un yüzde 42 altında kaldı.

2021’de yabancı ziyaretçi sayısı pandemi yılı olan 2020 yılına göre yüzde 94,1 artışla 24,7 milyon oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı 2021’de salgın öncesi son yıl olan 2019’a göre ise yüzde 45,5 gerilemiş oldu.

Veriler incelendiğinde Ukraynalı turistlerin toplam turistler içindeki payında büyük artış görüldü. Ukraynalıların pandemi öncesi dönem olan 2019’da toplam turistler içindeki payı yalnızca yüzde 3,44’tü. Bu pay 2020’de artış göstererek 7,68’e, 2021’de ise 8,34’e çıktı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

2021 yılı genelinde ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 4 milyon 694 bin 422 ziyaretçi ile Rusya oldu. Rusya’yı 3 milyon 85 bin 215 kişiyle Almanya izledi. Ukrayna ise 2 milyon 60 bin 8 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna’yı Bulgaristan ve İran izledi.

2021 yılı aralık ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 265 929 ziyaretçi ile birinci, Almanya188 146 ziyaretçi ile ikinci, İran 151 687 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran’ı Rusya ve Irak izledi.

UKRAYNALI TURİST AKINI

Türkiye’deki kur krizinin etkisi en çok Ukraynalı turistin ziyaretçi sayılarında etkili oldu. Türk lirasının Ukrayna grivnası karşısındaki değer kaybı nedeniyle bu iki ülkeden gelen turistlerin sayısı pandemi öncesi dönemi aştı.

2019 yılında Türkiye’ye 1 milyon 547 bin 996 Ukraynalı gelirken 2020’de pandemi etkisiyle bu sayı 997 bin 652’ye düştü. 2021’de ise pandemi öncesi dönemi aşarak 2 milyon 60 bin 8 Ukraynalı Türkiye’yi ziyaret etti.

TÜRK LİRASI GRİVNA KARŞISINDA ERİDİ Türk lirası 2018’den bu yana Ukrayna grivnası karşısında yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetti. 2021 başından bu yana TL’nin grivna karşısındaki değer kaybı ise yüzde 45’in üzerinde oldu. Ukrayna’nın yanında Rusya’dan gelen turistlerin payında da ciddi bir artış gözlendi. 2019 yılında Rus turistlerin toplam turistler içerisindeki payı yüzde 15,57 olurken 2020’de yüzde 16,72, 2021’de ise yüzde 19 oldu. Ancak sayısal olarak Rusya’dan gelen turist sayısı pandemi öncesi rakamlara ulaşamadı. 2019’da Rusya’dan 7 milyonun üzerinde turist gelirken 2020’de bu sayı 2 milyon 128 bin 758’e düştü. 2021’de ise Türkiye toplam 4 milyon 694 bin 422 turist ağırladı. Bulgar turistlerin aralık ayında yaptığı ziyaret de pandemi öncesi dönem olan 2019’u geride bıraktı. Bulgaristan’dan 2019’un aralık ayında 228 bin 800 turist gelirken bu sayı 2020’in aynı döneminde 102 bin 222’ye düştü. 2021 Aralık ayında ülkeye gelen Bulgar ziyaretçi sayısı ise 265 bin 929 oldu. Son 3 yılda Bulgar turistlerin toplam turist içerisindeki payı da arttı. 2019 aralık ayında yüzde 10,65 olan pay 2020’de yüzde 14,62 çıktı. 2021 aralık ayında ise yüzde 14,08 olarak gerçekleşti. GÜRCÜLER AYAK KESTİ Toplam ziyaretçi sayısı içerisinde payı en çok düşenlerse Gürcüler oldu. Gürcistan’dan gelen ziyaretçilerin toplam ziyaretçiler içerisindeki payı 2019 yılında yüzde 4,43, 2020 yılında yüzde 3,22 olarak gerçekleşmişti. 2021 yılında Gürcistan’dan gelen ziyaretçilerin toplam içerisindeki payı yüzde 1,18’e düştü. Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı pandemi döneminin bile altında kalarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,9 azaldı. Gürcistan’dan Türkiye’ye 2019’da 1 milyon 995 bin 254 turist gelirken bu sayı 2020’de 410 bin 501’e, 2021’de ise 291 bin 850’ye indi. İlginizi Çekebilir Turizm gelirleri son çeyrekte pandemi öncesi dönemi yakaladı İlginizi Çekebilir Daron Acemoğlu'ndan Türkiye'ye rekor miktarda kredi veren EBRD'ye eleştiri