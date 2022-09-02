Küresel gıda fiyatları ağustosta geriledi

Dünya genelinde gıda fiyatları ağustos ayında art arda beşinci ayda düşüş kaydetti. Ancak fiyatlar önceki 2021 ağustos ayına göre yüzde 7,9 daha yüksek.

Sozcu.com.tr

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Küresel gıda fiyatları, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasının arz beklentilerini iyileştirmesiyle ağustosta art arda beşinci ayda düşüş kaydederek bu yıl gördüğü tarihi zirveden gerilemesini sürdürdü.

Yakından izlenen Küresel Gıda Fiyat Endeksi’nde aylık düşüş yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Ancak küresel gıda fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 daha yüksek. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen dünya gıda fiyatları endeksi Temmuz ayındaki revize 140,7 seviyesinden Ağustos ayında 138,0’a düştü.

Tahıl fiyatlarını izleyen FAO Tahıl Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,4 geriledi. Bu endeksteki düşüşte uluslararası buğday fiyatlarındaki yüzde 5,1’lik düşüş etkili oldu. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Temmuz ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Ukrayna limanlarından ayçiçek yağı sevkiyatlarının kademeli olarak yeniden başlaması yağ fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

ET VE SÜT FİYATLARI AYLIKTA DÜŞTÜ, YILLIKTA ARTTI

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi 2022 Ağustos ayında yüzde 2 düşerken, Ağustos 2021 değerinin yüzde 23,5 üzerinde kaldı. FAO Et Fiyat Endeksi temmuz ayına göre yüzde 1,5 düştü, ancak bir yıl önceki değerinin yüzde 8,2 üzerinde kaldı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi ise esas olarak Hindistan’daki yüksek ihracat tavanları ve Brezilya’daki düşük etanol fiyatları nedeniyle yüzde 2,1 azalarak Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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