Küresel yemeklik yağda yeni gelişme: Endonezya donanması el koydu

Küresel yemeklik yağ fiyatları Endonezya'nın palm yağı ihracatına kısıtlama uygulamasının ardından birkaç yılın zirvesine yükselmişti. İhracat yasağını genişleteceği belirtilen Endonezya, şimdi de palm yağı taşıyan iki tankere el koydu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Endonezya donanması, palm yağı ihracat yasağının yürürlüğe girmesinden bir gün önce gerçekleştirdiği bir operasyonla ham palm yağı, palm oleini ve metanol taşıyan iki tankere gerekli izin ve evrakları bulunmadığı gerekçesiyle el koydu.

Yapılan açıklamada, çarşamba gece yarısından itibaren yürürlüğe giren yasağı uygulayan donanmanın MT World Progress isimli geminin evraklarda belirtilen gemi özelliklerini ihlal ettiği, MT Annabelle isimli geminin ise izinsiz olarak metanol taşıdığı ifade edildi.

ALT ÜRÜNLERİN İHRACATI DEVAM EDECEK

Açıklamada, MT World Progress isimli geminin Sumatra adasındaki Dumai’den Hindistan’a 34,854.3 ton palm oleini taşıdığı, MT Annabelle’e ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin Shajrah kentine doğru giderken Borneo adası yakınlarında el konulduğu bilgisi yer aldı.

Endonezya’da üst düzey bir hükümet yetkilisinin Reuters’a yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı konumunda olan Endonezya’nın bugünden itibaren rafine edilmiş, ağartılmış ve kokudan arındırılmış (RBD) palm yağının ihracatını durdurmayı planladığını doğrulamıştı.

Diğer alt ürünlerin ihracatı ise devam edecek.

SOYA YAĞI FİYATLARI REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Öte yandan, soya yağının Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Endonezya’nın palm yağı ihracatına yasak getirmesi nedeniyle dünkü seansta rekor seviyeye yükselmesinin ardından bugün geriledi.

Soya fasulyesi fiyatları da gerilerken mısır ve buğday ise olumsuz hava koşullarının hasat için tehlike oluşturmasıyla yükseldi.

ABD’de soya yağı fiyatları, dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı Endonezya’nın gıda enflasyonu ile mücadele etmek için yemeklik yağ yapımında kullanılan materyallere daha sert kısıtlamalar getirmesinin ardından rekor seviyeye yükselmişti. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Afrika'daki yoksulların mutfağını sarstı

İlginizi Çekebilir Küresel yemeklik yağ fiyatlarında yeni zirve

İlginizi Çekebilir TMO'dan 12 bin tonluk ham ayçiçek yağı ithalatı

İlginizi Çekebilir Yağ fiyatları neden arttı, zamlar sürecek mi?