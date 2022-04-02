Kuyruklara bir yenisi daha eklendi: Hayaldi gerçek oldu

Ramazan ayı uzun pide kuyruklarıyla başladı. Kartal Meydanı’nda ucuza pide alabilmek için Halk Ekmek büfesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar zamlara ve hayat pahalılığına isyan etti.

Fırat FISTIK

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Ramazan ayı başladı ve ilk oruçlar tutuldu. İftarını açmak için pide almak isteyen vatandaşlar Kartal Meydanı'ndaki İBB Halk Ekmek büfesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

FIRINLARDAN 3 TL DAHA UCUZ

Uzun kuyrukların sebebi ise Halk Ekmek büfelerindeki pidenin, fırınlardan 3 TL daha ucuz olması.

Fırınlarda İstanbul Fırıncılar Odası'nın açıkladığına göre 330 gram sade pide 6 TL, 330 gram susamlı, yumurtalı pide 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı, yumurtalı pide ise 9 TL. 330 gram pide Halk Ekmek büfelerinde ise 3 TL.

İftarını açmak için alacağı pideye 3 TL daha az vermek isteyen, Kartal Meydanı'nda Halk Ekmek büfesi önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlarla konuştuk. Çoğu emekli olan vatandaşlar şunları söyledi:

“DAHA UCUZ SATILDIĞI İÇİN 1,5 SAAT EKMEK KUYRUĞUNDA BEKLİYORUZ”

“Her gün burada fırından daha ucuza satıldığı için 1 saat, 1,5 saat ekmek kuyruğunda bekliyoruz.”

“Faturaları düşünmekten boğazımızdan feragat ediyoruz.”

“Bu şartlar çok zor ben ömrü hayatımda böyle pahalılık görmedim.”

“2 BİN 500 LİRAYA KİM GEÇİNİR?”

“2 bin 500 liraya kim geçinir ki? Yüksektekiler geçinsinler bakalım nasıl geçiniyorlar. Pazar köşelerinde çalışıyoruz, limon satıyorum ben ya. Yazık değil mi? Vatandaşım ben. Yeri gelince her şeyi yapıyoruz, vergimizi veriyoruz, askerlik yapıyoruz. Bize gelince karnımız aç. Var mı böyle bir şey?”

“2 bin 500 lira maaş alıyorum. Doğalgaz geliyor 700 lira, elektrik geliyor 200 lira, su 80-90 lira. Geriye ne kaldı?”

“PAZARDA, TEZGAHTAN DÖKÜLENLERİ, ARTIKLARI TOPLUYORUZ”

“Pazarda tezgahlardan dökülenleri, artıkları topluyoruz.”

“Bugün pazara gittim 350 lira harcadım, istediklerimizi de alamadık.”

“Ülkenin neyini konuşacağız ki, tarumar edilmiş, yok edilmiş bir ülke.”

“Dolmalık biber olmuş 40 lira, kabak olmuş 35 lira, üç yapraklı kıvırcık 18 lira, domates 25 lira. Bir memleket bu kadar çivisinden çıkmaz.”

“BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ”

“Memleketteki kuyruklar bizden doğuyor. Bu düzen böyle gitmez, değişmeli.”

“77 yaşındayım ben böyle bir şey görmedim. Bizi bu hale getirenler utansın.”

“Hayaldi gerçek oldu. Senelerce kuyruk kuyruk dediler, hepsini şimdi yaşıyoruz.”

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