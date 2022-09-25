Madenciler de helalleşmek istiyor

Protestolardan yorulan madenciler, yöre halkının tepkilerini önlemek için madenin çıktığı köylere istihdam, sağlık ve eğitim desteği verip ekonomilerine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Erdoğan SÜZER

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Doğaya verilen tahribat nedeniyle yöre halkından gelen yoğun şikayet ve protestolar madencileri de rahatsız etti. Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, ‘sorumlu madencilik inisiyatifi' adı altında yeni bir çalışma başlattıklarını, bu çalışmayla tüm madencilerin doğaya daha hassas davranma ve yöre halkıyla sıcak ilişkiler kurmalarını sağlayacak adımların atılacağını söyledi. Yöre halkıyla maden şirketleri arasında ekonomik ve sosyal destek içerikli daha sıkı ilişkiler kurulacağını belirten Emiroğlu, işsizliği azaltma ve yöre ekonomisinin büyütülmesine daha fazla katkı sağlanacağını söyledi.

SOSYAL DİYALOG

Emiroğlu madenciliğin tarım ve turizmle birlikte milli kaynak üreten bir sektör olduğuna işaret ederken, “Çevreye ve insana zarar verilmesine madenciler olarak biz de asla göz yummayız” dedi. Sorumlu Madencilik İnisiyatifi çalışmasıyla 4 temel ilke belirlediklerini bildiren Emiroğlu, “Bu ilkeler; sağlık ve güvenlik, doğa ve ekosistem, sosyal diyalog ve yerel kalkınma ile iş etiği ve şeffaflık. İnsanı ve çevreyi önceleyen bir anlayışla üretim yapmak istiyoruz. Çalışanların, evinden çıkıp tekrar evine dönene kadarki tüm süreçte sağlam ve sağlıklı olmasını sağlayacak bir yapı kurulmasını istiyoruz. Ayrıca, işletmelerden sadece işçi için değil, bölge halkının sağlığını ve güvenliği için tedbir almasını da bekleyeceğiz. Örneğin, iş yerine hekim getiren işletme, aşılarını ve hekimlerini köylere de götürecek. Maden sahası kapandıktan sonra yöre halkının işsiz kalmaması için çeşitli mesleki eğitimler vereceğiz” dedi.

Temel ilkeler belirlendi

Sorumlu Madencilik İnisiyatifi çalışmasıyla temel ilkeler şöyle belirlendi: Sağlık ve güvenlik, doğa ve ekosistem, sosyal diyalog ve yerel kalkınma ile iş etiği ve şeffaflık.

Şirketler puanlanacak

Emiroğlu, maden işletmelerine bağımsız bir kurul tarafından not verileceğini, düşük not alan madencilerin kendilerine çeki düzen vermek zorunda kalacağını bildirdi. Emiroğlu, “Toplamda 600'e yakın sorudan oluşan bir soru seti olacak. Kanıtsız cevapları kabul etmeyeceğiz. Bağımsız denetçilerin yapacağı değerlendirmeler sonucunda sonuçları da şeffaf biçimde kamuoyuna ilan edeceğiz” bilgisini verdi.