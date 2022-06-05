Maduro duyurdu: Petrol şirketleri Venezuela’da yeniden faaliyete başlayacak

Veneuzela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin Venezuela'da yeniden faaliyet gösteremeleri için petrol şirketlerine lisans verdiğini, bunun küçük ama önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas’a yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesi planının bir parçası olarak ABD’nin Venezuela’da faaliyet göstermeleri için petrol şirketlerine lisans verdiğini duyurdu. Maduro bunu ‘küçük ama önemli adım’ olarak değerlendirildi.

Maduro, bir Arjantin radyosuna verdiği röportajda şunları söyledi:

“Bir hafta önce Amerika Birleşik Devletleri, petrol şirketleri Chevron, Eni (İtalya) ve Repsol’a (İspanya) Venezuela’da ihracat amaçlı gaz ve petrol üretme sürecini başlatmak için lisans vererek küçük ama önemli adımlar attı”

Maduro, Venezuela’nın dışlanması konusunda ABD’li yöneticileri eleştirerek, “Washington’da ne yaparlarsa yapsınlar, Venezuela’nın sesi, Küba’nın sesi ve Nikaragua’nın sesi, Los Angeles’e ulaşacak ve bizim sesimiz orada olacak.” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Maduro’nun 2018’de yeniden başkan seçilmesi sonrası Venezuela’ya petrol ambargosu da dahil olmak üzere toplu ekonomik yaptırımlar uygulamıştı. 2017 ve 2018 yılları arasında da pek çok Venezuelalı yöneticiye ve şirketlere yaptırımlar uygulandı, banka hesapları donduruldu ve ABD işletmelerinin bu şirketlerle iş yapması yasaklandı.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası işler değişti ve dünya Rusya’ya uygulanan sert yaptırımların ardından Rus petrolüne de alternatif aramaya başladı. Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden olan Venezuela ise ABD’nin öncelikli bölgelerinden biri oldu.

ABD’nin Rus petrolüne bağımlılığı, dış politikasıyla çeliştiği için politika yapıcılar alternatif üreticiler aramaya başladı. Küresel enerji krizinin ortasında Rus petrolüne dönük en iyi alternatif ise ABD için Venezuela oldu.

ABD GERİ ADIM ATTI

17 Mayıs’ta ABD, “Maduro ile muhalefet arasındaki görüşmeleri yeniden başlatmak için” Venezuela’ya yönelik bazı yaptırımları hafiflettiği duyuruldu.

Yıllardır uygulanan ambargo nedeniyle Venezuela’nın ekonomik ve sosyal koşulları kötüye gitmeye devam etmiş, ülke milli gelirinin büyük bir kısmını kaybetmişti.

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